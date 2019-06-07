Новая попытка прорыва украинских националистов в Донбассе обернулась позорным бегством

Донецк, 7 июня. Силы Донецкой народной республики отразили нападение националистов «Азова» под Горловкой, и противник вынужден был бежать с поля боя, сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

Представитель ведомства сообщил, что накануне украинские националисты в количестве до 30 человек попытались прорвать позиции ДНР на горловском направлении.

«Группа была своевременно обнаружена нашими наблюдателями, атака была отбита», — заявил Безсонов.

Начальник пресс-службы управления Народной милиции добавил, что новая попытка прорыва украинских националистов обернулась «позорным бегством». По его словам, часть украинских бойцов подорвалась на минах.

Безсонов сообщил, что в результате провальной операции украинская сторона потеряла двух военнослужащих.

«Покидая в спешке место боестолкновения, боевики бросили на поле боя двух своих товарищей», — добавил представитель ведомства.

Напомним, гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. После государственного переворота в стране Луганск и Донецк заявили о своей независимости и образовании ЛНР и ДНР. Киев после этого начал вести военную операцию против республик Донбасса. Несмотря на подписанные соглашения о перемирии, перестрелки между сторонами внутриукраинского конфликта продолжаются до сих пор.