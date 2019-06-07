Жалкий бред Ходорковского: СПИД, скважинная жидкость ЮКОСа и украденные миллиарды

В последний день мая телеканал НТВ выпустил подробное журналистское расследование «Кровавая империя Михаила Ходорковского» — о криминальной бизнес-корпорации бывшего российского олигарха.

Фильм не претендует на какие-то неожиданные откровения или громкие разоблачения. В нем лишь скрупулезно собраны все уже преданные огласке факты о жизненном пути Михаила Ходорковского: начиная с «молодежного центра НТТМ», занимавшегося элементарной обналичкой денег в СССР, и заканчивая крахом нефтяного гиганта ЮКОСа.

Тем интереснее резкая реакция самого Ходорковского на, казалось бы, проходное расследование. «Лондонский сиделец» не просто прокомментировал вышедший фильм, но записал целое видеообращение, в котором выразил свое негодование.

Что же так возмутило опального олигарха? Неужели в сюжете НТВ оказались затронуты какие-то тайные моменты, которые и сегодня способны повлиять на судьбу Ходорковского? Федеральное агентство новостей разобралось в этом вопросе.

Неудобный свидетель

Негодование Ходорковского по поводу фильма НТВ сознательно облачено в предельно личную форму. Бывший владелец ЮКОСа с печальным лицом повествует о «гибели» своего корпоративного юриста Василия Алексаняна. Якобы того «склоняли к лжесвидетельству» во время его нахождения в СИЗО, за что он «поплатился жизнью»: ему, мол, отказали в лечении, требуя дачи нужных показаний.

Сюжет с Алексаняном подан в максимально эмоциональной манере: в ролике приведен отрывок из выступления юриста в суде, в ходе которого тот рассказывает о своем отказе давать показания против Ходорковского и Платона Лебедева, бывшего председателя совета директоров «Менатепа». У зрителей даже может сложиться превратное впечатление о том, что следствие реально сгноило Алексаняна за решеткой. Но это не так!

С 6 апреля 2006 года до 24 июня 2010 года главный юрист ЮКОСа действительно подвергался уголовному преследованию, при этом до 12 декабря 2008 года он находился под стражей. Действительно, в этот период у него был диагностирован ряд тяжелых заболеваний, однако они не были последствием содержания в СИЗО без медицинской помощи.

Все дело в том, что еще в сентябре 2006 года у Алексаняна нашли… СПИД, который к моменту содержания подсудимого под стражей уже вошел в термальную стадию полного разрушения иммунитета!

Ни о каком «заражении в СИЗО», понятное дело, речи не шло: по свидетельству самого Ходорковского, Алексанян заразился ВИЧ при переливании крови после автомобильной аварии в начале 2000-х годов.

Впрочем, это лишь одна из версий. По мнению адвоката Елены Львовой, защищавшей Алексаняна в суде, ВИЧ он мог случайно получить во время хирургической операции до помещения под стражу. Кроме того, есть достаточно обоснованная версия о том, что заражение Алексаняна могло иметь и чисто бытовой характер (половые контакты или даже наркомания) — так как сплошной анализ донорской крови и контроль хирургических инструментов на ВИЧ был введен в России еще в 1994 году.

В любом случае, во время содержания в СИЗО Алексанян постоянно получал квалифицированную медицинскую помощь. Однако побороть системный недостаток иммунитета врачи так и не смогли: в заключении Алексанян заболел туберкулезом и раком печени. Кроме того, у него были диагностированы еще два раковых заболевания — саркома Капоши и лимфосаркома.

Тяжелое состояние Алексаняна было принято во внимание судом — 8 февраля 2008 года его перевели из СИЗО «Матросская тишина» в московскую городскую больницу №60. В ней он и находился вплоть до 12 января 2009 года. А 24 июня 2010 года дело против Алексаняна было закрыто в связи с истечением срока давности.

Ни о какой «поездке за рубеж для лечения», в которой якобы отказали Алексаняну и о которой упоминает Ходорковский в своем ролике, также речи не было. Отец юриста, Георгий Алексанян, после смерти сына отметил, что тот имел возможность эмигрировать, но не сделал этого.

«Он мог десять раз уехать за рубеж, убежать, но не сделал этого и не собирался, так как Россию очень любил», — заявил Георгий Алексанян после смерти сына.

Скончался бывший корпоративный юрист ЮКОСа 3 октября 2011 года в своей постели, в поселке Горки-2 Одинцовского района Московской области.

Напомним, что именно Алексанян был тем, кто разрабатывал в 1990—2000-е годы пресловутые «схемы ЮКОСа», через которые было похищено несколько десятков миллиардов долларов из российского бюджета.

За сколько поломанных судеб или даже жизней российских граждан отвечают Ходорковский и его юрист? Сколько тысяч россиян не получили своевременно медицинскую помощь из-за того, что в больницы и поликлиники не поступили налоги, которые должен был заплатить ЮКОС?

Цифры эти известны, но даже с ними Ходорковский пытается неумно спорить, выдавая какой-то жалкий бред.

Что украл ЮКОС

Пожалуй, самым важным «месседжем» Ходорковского, которое он сделал сразу после рассказа о «замученном» Алексаняне, стало заявление о том, что-де «ЮКОС просто не мог украсть 51 миллиард долларов».

Логика Ходорковского в этой теме уже набила оскомину: дескать, ЮКОС за период с 1996 по 2003 годы показал по бухгалтерии около 50 млрд долларов выручки, понес 35 млрд долларов расходов, выплатил около 5 млрд долларов дивидендов и осуществил на 10 миллиардов долларов «инвестиций». Вот такая, понимаешь, «нулевая» бухгалтерия — что заработали, то все и потратили. Буквально до копейки, все в российскую землю — и ничего в дом!

Однако такого рода оправдания бывшего олигарха выглядят жалко для реальности 2019 года, в которой о грязных схемах ЮКОСа известно во всех деталях.

Прежде всего, сам по себе ЮКОС был только «белой верхушкой» громадного грязного айсберга из доброй сотни компаний, которые проводили для него множество сомнительных операций с его нефтью.

Одним из наиболее показательных способов налоговой оптимизации в ЮКОСе стала перепродажа по заниженной цене добываемой из скважин нефти под видом «скважинной жидкости», что позволяло просто-напросто воровать добываемую нефть под видом бесполезных и даже затратных отходов, которые уходили за баланс ЮКОСа.

В целом же «империя Ходорковского» применяла в своей деятельности весь «джентльменский набор» налоговых технологий 1990-х годов: занижение налогооблагаемой базы, продажа нефти через трейдерские фирмы-однодневки, применение трансфертного ценообразования и использование схемы «обратного зачета».

Вся сумма этих грязных приемов, по сути являющихся уголовными преступлениями, позволяла ЮКОСу плевать на Россию и ее налоги. Достаточно сказать, что в 1999 году на тонну добытой нефти ЮКОС заплатил налогов в 10 раз меньше «Сургутнефтегаза» и в 5 раз меньше «Лукойла».

Но куда же девались «оптимизированные» налоги? Большая часть денег, которые с помощью таких схем выводились из «неприбыльного» или даже «убыточного» ЮКОСа не оставалась в России.

Сейчас уже немного подзабыт показательный факт — пресловутое «дело ЮКОСа» началось отнюдь не в нашей стране и не в декабре 2004 года. Еще в начале 2002 года «грязные» деньги нефтяной компании Ходорковского были обнаружены французскими налоговыми службами на швейцарских банковских счетах некоей Елены Коллонг-Поповой. Через эти счета прошли сотни миллионов долларов, выведенных из России через тот самый «грязный айсберг» фирм-однодневок ЮКОСа.

По утверждениям самой Коллонг-Поповой, счета она открыла по просьбе одного из акционеров ЮКОСа, Алексея Голубовича. Всего, по словам Елены, через созданные ею структуры прошло 1,2 млрд долларов, однако отчетность офшорных фирм она по просьбе Голубовича не подавала в фискальные органы, и со сделок не платились налоги ни в одной стране.

К сожалению, западная часть «айсберга» ЮКОСа изучена не столь хорошо, как российская — многие из тех западных бизнесменов, которые в 1990—2000-е годы сотрудничали с Ходорковским или его партнерами по «империи», явно не стремятся давать показания против них. Ведь большая часть из этих «прачек» получали весомые комиссионные от вывода и отмывания украденных у России миллиардов нефтяных денег.

Что ж, будем опираться на выводы отечественного следствия по делу ЮКОСа. По итоговому решению российского суда от 1 августа 2006 года, компании были предъявлены совокупные кредитные требования в размере 29,5 млрд долларов США. При этом общая сумма претензий к ЮКОСу была даже выше (около 37,5 млрд долларов), однако российский суд утвердил только те, которые кредиторы смогли подтвердить документально.

Кстати, все последующие суды, включая европейские, которые так пафосно упоминает Ходорковский в своем ролике, ЮКОС и его акционеры провалили. Ни в одном из них они так и не смогли опровергнуть «неправильность» доначисленных и предъявленных ЮКОСу налогов. Все претензии в этих разбирательствах касались исключительно процедуры взыскания налоговых хищений, приведшей, как считают на Западе, к банкротству компании, а отнюдь не к сути самого доначисления.

Как видим, если бы беглый олигарх хотел дискутировать с каналом НТВ, он мог бы заявить: в сюжете фильма «Кровавая империя Михаила Ходорковского» сумма украденного ЮКОСом, мол, необоснованно завышена. И что никакой 51 миллиард они не крали, не было такого, не доказали этого в суде, а украли «только» 29 миллиардов долларов. С половиной.

Однако Ходорковский решил рассказать всем выдуманную историю об «убитом следствием» Алексаняне и о том, что ЮКОС был «белым, пушистым и законопослушным».

Хорошая попытка, Миша, но — нет. Мы знаем о тебе слишком многое.

Вместо постскриптума

Впрочем, даже сумма в 29,5 млрд долларов США, предъявленная «кровавой империи», может измениться в сторону увеличения.

Сегодня в кулуарах ПМЭФ-2019 генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка заявил, что в отношении Михаила Ходорковского и компании ЮКОС будет открыто еще одно уголовное производство, которое основывается на материалах аудита компании Chevron.

Именно об этом деле сообщил в фильме «Кровавая империя Михаила Ходорковского» советник генпрокурора России Салават Каримов, заявив что в 1990-х годах Ходорковский получил контроль над государственной компанией «Юганскнефтегаз» (будущий ЮКОС), переведя в частном порядке на офшоры ее руководства 250 млн долларов США.