Клинцевич объяснил «бесцельно-дерзкую выходку» американского крейсера

Москва, 7 мая. Крейсер Chancellorsville ВМС США мог подрезать российский корабль «Адмирал Виноградов» ради показной, легкомысленной храбрости, заявил сенатор Франц Клинцевич.

По мнению политика, скорее всего, экипаж Chancellorsville не выполнял чьи-то указания свыше, но и на случайность инцидент также списывать нельзя, ведь профессионализм американских моряков достаточно высок, чтобы не допустить подобное.

«Весьма вероятно, что имела место бравада, бесцельно-дерзкая выходка командования крейсера, то, что мы называем эксцессом исполнителя», — пояснил он.

Такое поведение на фоне и без того сложных отношений России и США сенатор считает просто недопустимым.

«Не хватало еще, чтобы чья-то показная, легкомысленная храбрость привела к серьезному конфликту», — добавил он.

Сенатор уточнил, что сам он больше склоняется к версии, что американский крейсер совершил этот маневр в надежде, что «Адмирал Виноградов» не сможет уйти от столкновения.

«Но наши моряки с честью вышли из непростой ситуации», — подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, сегодня в 06.35 мск крейсер ВМС США, находясь в акватории Восточно-Китайского моря, внезапно изменил направление и прошел всего в 50 метрах от большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов». Российские моряки были вынуждены совершить экстренное маневрирование. Подробности случившегося сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота РФ.