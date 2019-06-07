Миллер заявил о готовности предоставить скидку на поставки газа для Украины

Москва, 7 июня. Глава ПАО «Газпром» Алексей Миллер заявил о готовности обсудить поставку газа на Украину на 25% дешевле, чем по реверсу.

На встрече с одним из лидеров «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрием Бойко и главой политического совета этой партии Виктором Медведчуком Миллер выступил за прямые переговоры с Киевом по газовым вопросам.

Глава ПАО «Газпром» на ПМЭФ-2019 подчеркнул, что заключение прямого контракта о поставках на Украину является «самым главным вопросом». Об этом пишет ТАСС.

«Мы готовы начать переговоры по подготовке соглашения по поставкам российского газа, которые обеспечивали бы уровень цены на 25% ниже у конечного потребителя, чем есть в настоящее время», — сказал Миллер.

Ранее Медведчук сообщил, что транзит российского газа через Украину можно сохранить, если создать газотранспортный концорциум.

Напомним, весной 2018 года глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания расторгает контракт с Украиной на поставку и транзит газа. При этом он отметил, что российская сторона готова вести переговоры с «Нафтогазом» о транзите, однако для этого власти Украины должны обосновать его экономическую целесообразность.

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Украина в случае потери транзита газа из РФ не сможет организовать его виртуальный реверс. По словам председателя правительства России Дмитрия Медведева, Москва может сохранить транзит газа через Украину, но при определенных условиях. В частности, речь идет о подписании определенного соглашения, которое должно иметь выгодные коммерческие и экономические параметры. Также необходимо стабилизировать политическую обстановку в стране, заметил Медведев.