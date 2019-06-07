Американские кардиологи назвали семь способов предотвратить болезни сердца

Нью-Йорк, 7 июня. Американская кардиологическая ассоциация назвала семь способов, которые помогут сократить вероятность возникновения болезней сосудов и сердца практически на 80%.

Составленный кардиологами перечень для предотвращения болезней сердца включает сбалансированное питание, отказ от курения, умеренную физическую активность, контроль уровня сахара в крови, холестерина и давления, а также поддержание нормального веса тела.

Эффективность перечисленных правил, как пишет «Царьград», была доказана учеными из Университета штата Пенсильвания. Специалисты проанализировали данные свыше 74 тысяч добровольцев, которые приняли участие в исследовании Kailuan. Участники эксперимента трижды проходили различные клинические испытания.

По результатам тестов, 19% человек смогли улучшить показатели кардиоваскулярной системы в течение четырех лет. Еще у 79% вероятность прогрессирования данных недугов снизилась.

Как отметил ранее кардиолог, доктор медицинских наук, заслуженный врач России Юрий Кремнев, полезными для сердца продуктами являются крупы, вареная или приготовленная на пару рыба. Он также посоветовал употреблять овощи в нужном количестве и порекомендовал свести к минимуму присутствие свинины, жирных сортов творога, сыра и яичного желтка в рационе.

В то же время научные сотрудники из Медицинской школы Университета Джонса Хопкинса пришли к выводу, что сидячий образ жизни и нехватка физических нагрузок являются основной причиной роста сердечно-сосудистых заболеваний у женщин.