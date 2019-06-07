Глава Роскомнадзора признался, что у него есть Telegram. ФАН-ТВ
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Александр Жаров ответил на вопросы СМИ в рамках ПМЭФ-2019.
«Я считаю, что в вопросе распространения контента диктат государства вообще исключен. Это все-таки взаимодействие между легальными владельцами-правообладателями и нелегальными, пиратскими. Трафик и деньги — как только там не будет рекламных денег и снизится трафик, тема потеряет интерес для тех, кто создает пиратские сайты. Поэтому государство будет наблюдать, и я очень доволен, что исходное законодательное регулирование превратилось в саморегулирование, теперь, по сути, отрасль самостоятельно напасла законопроект, который скоро станет законом. Это демонстрация эффективного взаимодействия между государством и отраслью», — поделился Александр Жаров.
Не обошла стороной тема блокировки популярного мессенджера Telegram. Несмотря на запрет, Telegram продолжает работать, и как заметили журналисты «летать». Глава Роскомнадзора ответил на этот счет:
«Не преувеличивайте, что он летает, он тормозит, и меня это абсолютно не беспокоит, мы выполняем решение суда, и будем выполнять его в дальнейшем. Да, у меня есть Telegram, безусловно. Есть многие мессенджеры, я должен следить за всем каналами распространения информации, в том числе за распространением пиратской информации», — ответил Жаров.