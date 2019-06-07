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Супруга Алибасова опровергла сообщения об ухудшении состояния продюсера

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Супруга Алибасова опровергла сообщения об ухудшении состояния продюсера

Москва, 7 июня. Продюсер Бари Алибасов по-прежнему находится в состоянии медикаментозного сна. Об этом Федеральному агентству новостей сообщила супруга музыканта Лидия Федосеева-Шукшина.

«Он по-прежнему в состоянии медикаментозного сна, пока врачи не давали никакой новой информации о его здоровье», — рассказала она.

Пресс-секретарь Алибасова Вадим Горжанкин в беседе с ФАН опроверг сообщения СМИ о подготовке продюсера к операции. Кроме того, он подчеркнул, что Алибасова не подключали к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Все эти разговоры не соответствуют действительности», — подчеркнул он.

Источник в больнице также подтвердил ФАН, что состояние Алибасова не изменилось.

Напомним, создатель группы «На-На» попал в больницу 4 июня. Его сын объяснил, что отец отравился, по ошибке выпив жидкость для прочистки труб. Из-за тяжелого состояния медики ввели пострадавшего в состояние медикаментозного сна.

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Автор: Сергей Петров
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