Санкт-Петербург, 7 июня. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным обсудил вопрос поставок оружия. По его словам, Москва и Ереван успешно сотрудничают в военно-технической сфере и имеют ряд договоренностей.

Как уточнил Пашинян, отношения двух стран в этой области развиваются планомерно. Как пишет РИА Новости, Пашинян ответил на вопрос, обсуждался ли в ходе встречи вопрос поставок Еревану новых комплексов «Искандер». Премьер Армении подчеркнул, что «Искандеров» у Еревана достаточно. Пашинян заявил, что обсудил с Путиным вопрос новых поставок оружия.

«У нас достаточно «Искандеров». Но мы надеемся получить кое-что еще. Немаленькое», — резюмировал он.

Напомним, новые ракетные комплексы «Искандер-М» помогут России выстроить эшелонированную береговую оборону.

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», используемый для поражения наземных целей, теперь может поражать неподвижные морские цели. Это стало возможно после его модернизации. По словам эксперта Алексея Леонкова, изначально комплекс задумывался для поражения наземных целей, однако разработчики предусмотрели расширение его возможностей. После модернизации он стал универсальным оружием: теперь на него можно устанавливать противокорабельные ракеты «Калибр».

Использование подобных снарядов укладываются в Договор о ракетах малой и средней дальности (РСМД). Россия установила подобные комплексы в Калининградской области. Это было сделано для усиления безопасности страны в ответ на расширение НАТО на восток. Западные аналитики сходятся во мнении, что «Искандеры» вместе с противокорабельными комплексами класса «Бастион» — ключевое оружие в защите морских границ РФ. Как сообщает National Interest, для НАТО ОТРК «Искандер» — самое опасное оружие.

По словам Леонкова, Россия выстраивает оборону по береговой линии, а новые ОТРК позволят эффективно охранять границы страны.

Ранее немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила о наличии у России более 60 крылатых ракет 9М729. В издании отметили, что комплексы «Искандер-М», вооруженные этими ракетами расположены не только в Астраханской и Свердловской областях, но также и в Северной Осетии и Ивановской области.