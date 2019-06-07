Лукашенко призвал по-деловому решать с РФ вопрос компенсаций из-за «Дружбы»

Минск, 7 июня. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал по-деловому решать вопрос о компенсации потерь из-за поставок загрязненного российского топлива по трубопроводу «Дружба». Соответствующее заявление глава республики сделал во время посещения НПЗ «Нафтан» в Витебской области.

«Не надо орать, наступать и прочее, но свои интересы надо блюсти», — подчеркнул Лукашенко.

Кроме того, белорусский лидер отметил, что республика пострадала от загрязненной российской нефти больше других стран. При этом РФ выплатит Белоруссии 20 миллионов долларов ущерба, тогда как другие государства требуют компенсаций в размере до 800 миллионов долларов, сообщает «Sputnik Беларусь».

Напомним, в апреле некоторые страны приостановили прием российской нефти по трубопроводу «Дружба» из-за проблем с качеством сырья. В связи с этим «Транснефть» провела внутрикорпоративное расследование, в ходе которого выяснилось, что продукцию загрязняли умышленно на частном предприятии в Самарской области. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении шестерых сообщников, которые загрязняли нефть, чтобы скрыть хищение сырья. Вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов заявил, что очистка трубопровода «Дружба» от «грязной» нефти займет 6—8 месяцев.