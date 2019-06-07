«Когда приезжают инкогнито, случаются трагедии»: замглавы МИД Богданов о расследовании ФАН по убийству журналистов в ЦАР

Замглавы МИД РФ, спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов прокомментировал на полях ПМЭФ ситуацию с расследованием убийства Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева в Центральноафриканской Республике.

Корреспондент ФАН спросил насчет представленных в фильме-расследовании издания доказательств того, что журналистов подставил «Центр управления расследованиями», который спонсировал беглый олигарх Михаил Ходорковский с целью дискредитировать Россию.

В фильме приводятся результаты работы журналистов, полицейских и частного детектива Евгения Гвоздева, показаны его беседы со свидетелями, видевшими погибших журналистов в ЦАР. Факты говорят, что отправившие Джемаля, Радченко и Расторгуева в Африку структуры не обеспечили им охрану и дали в связные человека, предположительно, связанного с иностранными спецслужбами.

Богданов отметил, что в странах со сложной военно-политической ситуацией пресса должна работать с уведомлением МИД РФ ради безопасности самих же журналистов, тогда как ЦУР этими мерами пренебрег.

«Мы с самого начала говорили, что надо это делать транспарентно и понятно. Потому что это вопросы безопасности — выдача виз, аккредитация. Тем более такие страны очень сложные. Если журналисты выезжают, нужно, чтобы МИД и посольство знали и в случае необходимости оказали содействие. И, конечно, чтоб законные власти знали. Потому что они отвечают за безопасность. А когда приезжают инкогнито, непонятно, зачем, как и почему, то, к глубокому сожалению, случаются такие трагедии», — сказал дипломат.

Богданов также заметил, что ему было бы интересно познакомиться с фильмом-расследованием ФАН.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров призвал своего коллегу из ЦАР Сильви Байпо-Темон максимально ускорить расследование убийства российских журналистов в ЦАР.

Радченко, Джемаль и Расторгуев прибыли в ЦАР 28 июля 2018 года по туристическим визам и с липовыми удостоверениями ООН, целью поездки был поиск следов мифической ЧВК «Вагнера». Спустя три дня их тела нашли на дороге в самом опасном районе страны. Гибель журналистов расследуют правоохранительные органы ЦАР и Следственный комитет России.

Напомним, ранее Федеральное агентство новостей представило документальное расследование «Кто стоит за убийством российских журналистов в ЦАР». Частный детектив Евгений Гвоздев был нанят ФАН в феврале 2019 года для проверки новых сведений, обстоятельств и уточнения фактов, упоминаемых вокруг убийства в ЦАР группы ЦУР в спекуляциях множества различных СМИ.