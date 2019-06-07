Сирийская армия обнаружила тайник с оружием боевиков в провинции Эль-Кунейтра

Дамаск, 7 июня. Во время прочесывания освобожденных от боевиков регионов сирийские силы безопасности обнаружили склад боеприпасов, который когда-то принадлежал незаконным вооруженным группировкам. Склад располагался в деревне Джуббата аль-Хашаб в провинции Эль-Кунейтра, недалеко от оккупированных Израилем Голанских высот.

На месте удалось побывать специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН).

По информации полевого источника, на складе находилось множество тяжелых, средних и легких вооружений.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Это далеко не первый случай, когда сирийская правительственная армия находит боеприпасы и оружие террористов в освобожденных деревнях и населенных пунктах сирийской республики. Как правило, на тайники боеприпасов джихадистов сирийские военные натыкаются почти каждый день.В данный момент силы безопасности совместно с инженерными подразделениями Сирийской арабской армии (САА) продолжают осматривать оставшиеся районы с целью обнаружения и ликвидации самодельных взрывных устройств, а также мин-ловушек.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что силы безопасности Сирии конфисковали большое количество оружия и боеприпасов террористических группировок в окрестностях северного Хомса, неподалеку от Тальбиссы и Ар-Растана. Среди обнаруженного оружия были ракеты, броня, а также гранатометы и большое количество ящиков с гранатами. Все боеприпасы были спрятаны в штаб-квартире террористов, находящейся на севере сирийской провинции Хомс.