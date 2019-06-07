Савченко посоветовала Зеленскому, как уволить министров

Киев, 7 июня. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что президенту страны Владимиру Зеленскому необходимо по несколько раз в день подавать в парламент представления на увольнение членов правительства.

По ее словам, это нужно делать до тех пор, пока «их все же не отправят в отставку». Соответствующее заявление Савченко сделала в кулуарах парламента. Трансляцию вел телеканал NewsOne.

«Я бы на месте Зеленского делала представления (на снятие с должности — ред.) каждый день. Еще желательно по нескольку раз в день, пока депутаты не проголосуют», — подчеркнула депутат.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее внес в Верховную раду Украины представления на увольнение министра иностранных дел Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы СБУ Василия Грицака​​​.

Напомним, ранее Климкин попросил парламент отправить его в отставку. Он подчеркнул, что решил оставить свой пост уже давно, а теперь хочет начать политическую карьеру и даже ищет команду. Однако Верховная рада Украины отказалась принимать отставку министра иностранных дел страны. Аналогичное решение украинская Рада приняла и по отношению к украинскому премьер-министру Владимиру Гройсману, который ранее сообщил о намерении покинуть свой пост.