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Медики рассказали, что делать при солнечном ожоге

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Медики рассказали, что делать при солнечном ожоге

Москва, 7 июня. Медики рассказали россиянам, что делать при солнечном ожоге. По мнению экспертов, лучшая помощь — это профилактика.

Продолжительный пляжный отдых и купание в водоемах, на море может привести к солнечным ожогам. Если вы почувствовали дискомфорт — покиньте пляж.

В следующие несколько дней откажитесь от солнечных ванн, носите только закрытую одежду. Чаще принимайте прохладный душ и не пользуйтесь мочалкой и жестким полотенцем, чтобы не травмировать кожу.

Медики рассказали, что делать при солнечном ожоге

Медики посоветовали пить побольше воды и смазывать ожоги увлажняющим кремом. Иногда перегрев на солнце сопровождается ознобом, в этом случае примите одну таблетку парацетамола.

Эксперты напоминают, что безопасное время на пляже — до 12.00 и после 17.00, пишет издание Planet Today.

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Автор: Ирина Селезнева
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