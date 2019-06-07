Киркоров и Пригожин пожали друг другу руки после ссоры из-за Валерии

Москва, 7 июня. Певец Филипп Киркоров и продюсер Иосиф Пригожин помирились после ссоры из-за Валерии. Видео, где звезды пожимают руки, выложил юморист Максим Галкин на своей странице в Instagram.

На видео Галкина запечатлена подготовка концертного зала к проведению премии «Муз-ТВ». Главными героями его сторис стали Киркоров и Пригожин. Звезды пожали друг другу руки, объявив перемирие после конфликта из-за Валерии.

«Поздравляю вас с пятнадцатилетием свадьбы с Валерией, — заявил король российской поп-музыки. — У вас есть ко мне какие-то претензии?»

Пригожин ответил, что никаких претензий у него к Киркорову нет. Вместе с Галкиным «исторический момент» сняла на телефон журналистка Ксения Собчак.

Юморист пошутил, что, к счастью, Пригожин и Киркоров не находятся в одной номинации на премии. Однако певец возразил.

«Как это? — возмутился Киркоров. — Мы вместе в номинации человек года».

Окружающие поправили его, пояснив, что в этой номинации значится Валерия, а не Пригожин.

«Я считаю, что это номинация Пригожина», — настаивал исполнитель.

Ранее между Киркоровым и Пригожиным разгорелся конфликт. Причиной стало заявление певца о том, что он сомневается в искренности чувств продюсера к Валерии, и считает, что ее муж предаст родную семью при первой возможности.

Пригожин опроверг эти обвинения. Он пояснил, что некогда Киркоров сам добивался сердца Валерии, но был отвергнут, поэтому, вероятно, зол на нынешнего супруга певицы. Продюсер добавил, что многие до сих пор не понимают, что нашла общего с лысым мужчиной красавица-певица.