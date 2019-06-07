«‎Плохо, отвратительно, мерзко», — Захарова рассказала, что думает о поступке Соболь. ФАН-ТВ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ФАН-ТВ инцидент, который произошел в редакции «Эхо Москвы».

«Это отвратительно, я не могу найти другого слова кроме, как отвратительно, описывая эту ситуацию. Я не представляла, что такое может быть. Когда мне рассказали, я не поверила. Честно вам могу сказать, я не поверила! Потом я увидела видео, говорила с очевидцами этой истории, и я была шокирована. Зачем отстаивать высокие принципы моральной нравственности и толерантности, когда в бытовом случае в бытовой истории люди не слышат друг друга. Как можно не слышать и не прислушиваться к словам женщины, которая находится в положении, я не представляю. Я такую ситуацию, честно говоря, вижу в первый раз. Мы сейчас живем в какое-то очень странное время. Мы не можем про плохое сказать, что это плохое. Нас все время чему-то поучают. Нет. А мы можем об этом сказать и должны об этом сказать. Это плохо, это отвратительно, это мерзко, так себя вести», – сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.