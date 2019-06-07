Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Жителя Вологодской области оштрафовали за оскорбление государства

52
0 Оставить комментарий

Жителя Вологодской области оштрафовали за оскорбление государства

Вологда, 7 июня. Житель Вологды заплатит 30 тыс. рублей за публикацию во «ВКонтакте» записи, оскорбляющей государство. Решение о штрафе вынес Верховажский районный суд.

Согласно сообщению на сайте суда, оскорбительный для государства пост мужчина опубликовал 3 мая. Согласно протоколу об административном правонарушении, в размещенной вологжанином информации была использована нецензурная лексика, что было «подтверждено пояснениями специалиста».

При этом подчеркивается, что в действиях мужчины не усматривается признаков уголовно-наказуемого деяния. В итоге суд вынес решение оштрафовать пользователя, пишет РИА Новости.

Отметим, что вологжанин стал не первым оштрафованным по новой административной статье об оскорблении государства. Ранее суд вынес аналогичное решение в отношении жителя Новгородской области Юрия Картыжева. Новгородец считает приговор несправедливым и даже собирается отстаивать свои права в ЕСПЧ.

infox - new
Автор: Сергей Петров
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров