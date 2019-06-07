Жителя Вологодской области оштрафовали за оскорбление государства

Вологда, 7 июня. Житель Вологды заплатит 30 тыс. рублей за публикацию во «ВКонтакте» записи, оскорбляющей государство. Решение о штрафе вынес Верховажский районный суд.

Согласно сообщению на сайте суда, оскорбительный для государства пост мужчина опубликовал 3 мая. Согласно протоколу об административном правонарушении, в размещенной вологжанином информации была использована нецензурная лексика, что было «подтверждено пояснениями специалиста».

При этом подчеркивается, что в действиях мужчины не усматривается признаков уголовно-наказуемого деяния. В итоге суд вынес решение оштрафовать пользователя, пишет РИА Новости.

Отметим, что вологжанин стал не первым оштрафованным по новой административной статье об оскорблении государства. Ранее суд вынес аналогичное решение в отношении жителя Новгородской области Юрия Картыжева. Новгородец считает приговор несправедливым и даже собирается отстаивать свои права в ЕСПЧ.