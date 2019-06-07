Кличко поставил точку в вопросе сотрудничества с Саакашвили

Киев, 7 июня. Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал отказ Михаила Саакашвили возглавить его партию «Удар». Глава украинской столицы сообщил, что предложение стать главой «Удара» является искренним жестом в продолжение дружеских отношений.

Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook, что читает новости о возможном союзе с Саакашвили без эмоций. Мэр Киева отметил, что он подставил плечо бывшему губернатору Одесской области в сложной ситуации, несмотря на то, что сторонники Кличко неоднозначно восприняли идею сделать Саакашвили главой партии.

«Да, комментарии в ФБ — различные, но, извините, не они и раньше определяли мое отношение к людям и мои действия по ним. Есть слова, а есть поступки. Я политических планов не меняю», — написал глава украинской столицы.

Также Кличко подчеркнул, что это его «комментарий в отношении всех возможных вопросов на эту тему, и точка».

Многие пользователи Facebook негативно прокомментировали пост мэра Киева. Некоторые назвали поступок Кличко «популизмом и цирком». Кроме того, комментаторы не понимают, зачем Кличко понадобилось объединяться с одним из самых неуважаемых людей.

Также один из комментаторов сообщил, что больше не будет голосовать за Кличко, несмотря на то, что мэр Киева сделал много нужного и хорошего, поскольку он теперь «жмет руку тому, кто прорывал государственную границу и унижал наших пограничников». Другой пользователь Facebook написал, что выйдет из партии «Удар» «в тот же день», если произойдет альянс Кличко и Саакашвили.

Напомним, указ о возвращении Саакашвили украинского гражданства новый президент Украины Владимир Зеленский подписал 29 мая. На следующий же день бывший глава Грузии прилетел в Киев. По прибытии в страну он заявил, что не собирается участвовать во внеочередных выборах в Раду.