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Путин утвердил проведение фотофиксации техосмотра машин

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Путин утвердил проведение фотофиксации техосмотра машин

Москва, 7 июня. Президент России Владимир Путин утвердил проведение обязательной фотофиксации автомобиля при техническом осмотре, а также оформление диагностических карт в электронном виде.

Подписанный президентом закон был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документу, федеральные органы исполнительной власти будут утверждать требования к производственно-технической базе, требования к фотографиям транспортного средства, которое проходило техосмотр, а также порядок и сроки хранения снимка в единой автоматизированной информационной системе.

Как утверждается в пояснительной записке, инициатива направлена на «противодействие практике массового оформления диагностических карт без реального проведения процедуры техосмотра, которая приводит к росту числа ДТП, обусловленных технической неисправностью».

Путин утвердил проведение фотофиксации техосмотра машин

Закон возлагает на МВД РФ обязанность контролировать организацию и проведение технического осмотра автомобилей. Сотрудники ведомства будут следить, соблюдают ли операторы правила проведения техосмотра.

Также закон предусматривает «оформление диагностической карты в виде электронного документа». Эту карту подписывает специалист, проводивший диагностику машины. Документ предусматривает использование усиленной квалифицированной электронной подписи.

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Автор: Катерина Иванова
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