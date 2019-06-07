Эксперт объяснил, почему США «боятся» действий России в Арктике

Соединенные Штаты не в силах навязать России свою волю в вопросе освоения Арктики. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал политический аналитик Владимир Соловейчик.

Страхи США

США опасаются, что Российская Федерация в одностороннем порядке установит границы своего континентального шельфа в Арктике, если в международных организациях будут приняты невыгодные для РФ решения по этому вопросу. Об этом говорится в обнародованной в пятницу стратегии военного ведомства США в Арктике.

«Россия может принять решение в одностороннем порядке установить эти границы, если процедуры (определения границ в международных организациях. — Прим. ФАН) будут не в их пользу, и применить свой военный потенциал для предотвращения доступа к оспариваемым водам и ресурсам Арктики», — говорится в разделе документа, который посвящен рискам национальной безопасности Соединенных Штатов.

Отмечается, что Россия до сих пор следует международному законодательству и процедурам, которые находятся в области определения границ континентального шельфа.

Американское военное ведомство рассматривает Арктику как «стратегическую территорию в качестве потенциального направления нападения на США».

США обречены на провал

Владимир Соловейчик напомнил, что еще в далеком 1947 году заговорили о планах арктической экспансии американских империалистов.

«Тогда это вызвало резкую реакцию советского правительства, широко известную нашей общественности по знаменитой карикатуре Бориса Ефимова «Эйзенхауэр в поход собрался». Любопытно, что рисовалась эта карикатура по личному почину Сталина, и он же редактировал ее эскиз, добавив к белым медведям еще и живущих не в Арктике, а в Антарктиде пингвинов — чтобы «подчеркнуть глупость американских солдафонов и полный идиотизм их претензий на арктические пространства», — заметил Владимир Соловейчик.

Эксперт отметил, что Россия является крупнейшей арктической державой и вправе самостоятельно, без команд извне, определять, как ей осваивать полярные пространства в интересах народного хозяйства и науки, а, значит, не только в интересах РФ, но и всего человечества. Попытки властей США использовать международные инстанции с целью навязать свою волю России обречены на провал, уверен политолог. И, судя по всему, в администрации США это понимают.

«Для России развитие Северного морского пути, создание современных атомных ледоколов, работы на арктическом шельфе — приоритетная задача еще с прошлого века. Она и будет реализована, несмотря ни на какое давление извне, несмотря ни на какие угрозы. Все претензии США на право определить, что и как делать нашей стране на арктических просторах, абсурдны и беспочвенны. Не случайно в шуточной форме на карикатуре Бориса Ефимова против этого выступают единым фронтом белые медведи и пингвины... Шутка шуткой, но в этом есть свой смысл: сама природа против милитаризации Арктики. А ведь именно этого и хотят США», — заключил Владимир Соловейчик.

Ранее ФАН сообщало, что балтийский завод спустил на воду самый мощный в мире атомный ледокол «Арктика», который был построен по заказу ФГУП «Атомфлот».