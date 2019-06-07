Карьер и карьера «племянника Плахотнюка»: кто отправит олигарха по этапу? Колонка Александра Малькевича

Постоянный автор и эксперт Федерального агентства новостей, президент Фонда защиты национальных ценностей журналист Александр Малькевич отныне является персоной нон грата не только в США, но и в… Молдавии, откуда он был депортирован в мае этого года. В связи с чем начал работу над документальным циклом «Смугляне-молдаване». Причем помогают в работе ему… сами местные жители, присылающие материалы непосредственно автору в личные сообщения в мессенджере Telegram. То есть, по сути, на наших глазах разворачивается беспрецедентный проект в новейшей медиаистории: создание расследования руками самих читателей с помощью современных каналов коммуникации.

Что характерно, жители Молдавии и пишут, и читают, и комментируют — и даже распространяют. Такой, знаете ли, современный у нас получается интернет-«самиздат».

Вот, к примеру, что пишет местный Telegram-канал «Молдавский вагон 65/66».

«В последние годы Молдова активно борется с российским влиянием, но как-то все наоборот получается, российское влияние только возрастает. К примеру, в мае в Молдову не пустили журналиста Александра Малькевича. В результате, как он сам пишет, человек, который почти ничего не знал о Молдове (и особо не собирался), теперь предметно занимается ее изучением. Он уже создал цикл статей о Молдове. В результате каждый выпуск его «сериала» в Молдове активно читают. Мало того, обо всей этой ситуации только в мае (!) и только в молдавских СМИ (!) вышло 48 публикаций (!). Вот и Дмитрий Николаевич из трех зарубежных визитеров, оказывается, самый востребованный в нашем регионе. И обстановкой владеет, и компанию нашу взбодрил своими разговорами. Засуетились все... и Влад Георгиевич занервничал. И называется такая кампания «эффектом Барбры Стрейзанд»: хотели замолчать, а получилось все наоборот».

«Дмитрий Николаевич» — это вице-премьер правительства России Козак, который на днях побывал в Молдавии, встречался с руководством практически всех ведущих партий и призывал их начать работать. А то некрасиво как-то — с конца февраля (выборы прошли 24 февраля) парламент так и не смог толком собраться.

«Влад Георгиевич» же — это олигарх Плахотнюк, который и довел страну до того состояния, в котором она сейчас находится (и которому я посвящу еще несколько глав своего исследования).

Надо признать, что и Козак со своей миссией преуспел, и Плахотнюк всех изрядно достал. Потому что стоило нашему спецпредставителю уехать, как проевропейская молдавская партия «Действие и солидарность» (PAS) 5 июня согласилась проголосовать за спикера парламента от пророссийской Партии социалистов (ПСРМ).

«PAS обязуется принять пакет законов по деолигархизации Молдовы, обеспечить правительство ACUM и освободить госструктуры, проголосовав за спикера, предложенного ПСРМ», — говорится в решении PAS, опубликованном на странице партии в Facebook.

Принятие такого решения вызвано необходимостью «разблокировать политическую ситуацию в стране и дать Молдове законное и демократическое правительство».

Как рассказывают мои новые друзья из крупнейшего политического (и не только) Telegram-канала республики «Выбор Молдовы», PAS говорит, что решение «не основывается на доверии и партнерских отношениях с социалистами, но является единственным способом остановить диктатора». Партия надеется, что коллеги из партий «Платформа Достоинство и Правда» (DA) примут такое же решение «в интересах граждан».

Кстати, проевропейский блок ACUM (в который входят и PAS, и DA) на днях заявил, что готов проголосовать за избрание Зинаиды Гречаной (ПСРМ) на пост спикера парламента, но только после принятия пакета антиолигархических законов. Настолько достал уже олигарх всех своим всевластием, что на союз друг с другом готовы пойти политики, придерживающиеся диаметрально противоположных взглядов!

Читатели пишут мне: «У нас принято говорить: каков поп, таков и приход». Стоит ли удивляться, когда те, кто каждое утро «идет в мир» с именем Владимира Плахотнюка на устах, на поверку оказываются законченными мошенниками государственного масштаба?

Вот вам пример. В Молдавии есть Криулянский район, он граничит с Дубоссарским, вернее, той его частью, которая подконтрольна кишиневским властям, — сами-то Дубоссары пребывают в составе непризнанного Приднестровья. Так вот, на обеих этих территориях вот уже который год судачат о том, что владелец компании, добывающей строительный песок и гравий из самого большого в стране карьера, — «племянник самого Плахотнюка, и ничего с ним не сделаешь, даже если он сворует все государственные недра».

Но обо всем по порядку. Каждый будний день из карьера «Охринча-2» в Криулянском районе Молдавии каждые 10 минут выезжает самосвал, доверху груженный песком и гравием. Путем нехитрых подсчетов можно понять, что фирма «Криоконструкция», которой руководит «племянник» Плахотнюка Владислав Мадан (он называет себя то племянником, то посаженным сыном Владимира Плахотнюка), с 2003 года добыла оттуда ископаемых на сумму около 20 миллионов евро. Весь цимес ситуации в том, что эти богатства получены нелегально.

Смотрите: АО «Криоконструкция» было зарегистрировано в 1996 году в Криулянах. Род деятельности этого АО — строительство зданий и инженерных сооружений, установка технических сетей, реконструкция, реставрация, работы по завершению строительства. Администратором фирмы на тот момент являлся некий Сергей Иванес, которого в середине 2010-х годов задержали по подозрению в вымогательстве. Через короткое время дело на Иванеса закрывают, а владельцем «Криоконструкции» становится Владислав Мадан. Кроме того, он является директором ООО «Тераконструкция», его же учредителем, а также учредителем фирмы Palmas Si Co и печально известной строительной компании Basconslux.

Как писала молдавская пресса, песчано-гравийного карьера площадью пять гектаров, где работает фирма В. Мадана,… не существует «по бумагам». Следовательно, добыча полезных ископаемых там незаконна. Это же подтвердила в свое время журналистам глава администрации села Устье (к которому территориально относится незаконный карьер) Дубоссарского района Аурика Урыту. По подсчетам Государственной экологической инспекции, ущерб, который нанесла «Криоконструкция» государству, с учетом неуплаты налогов и добычи, кроме песка, еще и гравия, который дороже, огромен.

В период 2003–2011 гг. фирма добыла 10 тыс. кубометров песка, нанеся государству свыше 1 млн леев ущерба. Но Апелляционная палата обязала бывшего руководителя фирмы выплатить штраф всего в 10 тыс. леев. Помимо этого, «Криоконструкция» за последние 10 лет трижды лишалась лицензии, каждый раз за нарушение закона. Компания и сегодня лишена права добычи природных ресурсов по тем же причинам.

Теперь давайте рассмотрим этот документ — ответ для Ассоциации репортеров-расследователей Молдавии, в котором за подписью замглавы Государственной экологической инспекции Молдавии Лилиана Стынгача говорится, что в 2016 году специалисты этого ведомства провели проверку законности добычи песка из карьера «Охринча» (восточная часть). Было выявлено, что песок извлекается в том числе и на территории, не вписанной в техническую документацию. Есть и участки, где добыча ископаемых осуществляется вообще без какого-либо разрешения.

Речь идет о сельскохозяйственных участках, назначение которых до сих пор не было изменено официально. Следовательно, «Криоконструкция» нарушает закон, за что ее руководство необходимо привлечь к ответственности. Общая сумма ущерба государству, согласно приведенному документу, составила около 4,5 миллионов леев.

На фоне этих цифр кажется странным тот факт, что подотчетные Владиславу Мадану фирмы «Криоконструкция» и «Тераконструкция» не платят своим работникам зарплаты, о чем свидетельствуют многочисленные иски физических лиц. И что? Да ничего!

В ноябре 2017 года Высшая судебная палата (ВСП) постановила отклонить требования об отъеме лицензии в отношении фирмы «Криоконструкция». Председательствовала в рассматривавшей этот вопрос коллегии ВСП по гражданским делам судья Галина Стратулат.

Та самая, что была замешана в коррупционном скандале, обнародованном одним из молдавских СМИ и связанном со стремлением пожилой сельчанки отстоять свое право на владение родным домом.

В 2017 году другой член упомянутого состава суда Николае Краю входил в коллегию судей ВСП, фактически одобривших строительство высотной гостиницы в Кишиневе, в парке имени Штефана Великого. Здание будут возводить в парке, заложенном 201 год назад по приказу русского императора Александра Первого. Он является одним из старейших культурных объектов Кишинева. Или уже «являлся»? Застроят ведь… и то верно: перед уходом в тень олигарху и его компаньонам нужно успеть «освоить» все по максимуму. Пока там за него возьмутся…

Первая часть цикла: https://riafan.ru/1180765-moldavskie-pitushki-protiv-rossiiskikh-zhurnalistov-kolonka-aleksandra-malkevicha

Вторая часть цикла: https://riafan.ru/1180896-kak-zakonodatelnye-shory-meshayut-moldavskoi-paskude-vzyat-vlast-kolonka-aleksandra-malkevicha

Третья часть цикла: https://riafan.ru/1181335-moldavskie-kibersoldaty-na-strazhe-rodnogo-obezyannika-kolonka-aleksandra-malkevicha

Четвертая часть цикла: https://riafan.ru/1181420-strashennyi-kuklovod-ili-v-chikh-rukakh-nakhoditsya-moldaviya-kolonka-aleksandra-malkevicha

Пятая часть цикла: https://riafan.ru/1183766-grantoedy-na-strazhe-velikoi-moldavskoi-tainy-kolonka-aleksandra-malkevicha

Шестая часть цикла: https://riafan.ru/1184210-v-evropu-s-chuzhim-pasportom-ili-velikorumynskie-ponty-moldavskikh-patriotov-kolonka-aleksandra-malkevicha

Седьмая часть цикла: https://riafan.ru/1184751-velikie-moldavskie-okkupanty-to-li-my-ikh-to-li-oni-ukrainu-kolonka-aleksandra-malkevicha