Канделаки заявила о желании плюнуть в лицо напавшей на Симоньян скандалистке Соболь

Москва, 7 июня. Телеведущая Тина Канделаки возмутилась нападением помощницы Алексея Навального Любови Соболь на беременную Маргариту Симоньян. Канделаки поделилась эмоциями от просмотра видеозаписи инцидента в своем Telegram-канале.

Телеведущая отметила, что любой вздрогнул бы, увидев запись с нападением неадекватной Соболь на Симоньян.

«А потом наверняка захотел бы плюнуть мадам Соболь в лицо или просто дать пощечину со словами «Девочка, проснись», — написала Канделаки.

Телеведущая обозначила помощницу Навального и юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» термином «brainwashed» (с промытыми мозгами, прим. ФАН).

«У нее абсолютно смешаны все понятия о чести, достоинстве и морали, как и у ее патрона», — написала Канделаки.

Кроме того, журналистка отметила, что, приди Алексей Навальный хоть к какой-то власти, «17-й год покажется вам сказкой».

«Мне он еще 10 лет назад ласково обещал люстрацию и лагеря», — сообщила Канделаки.

Также телеведущая пожелала здоровья пострадавшей Маргарите Симоньян.

«Джана, а ты выздоравливай. Нам еще фашистов перевоспитывать», — написала журналистка.

Напомним, Любовь Соболь напала на Маргариту Симоньян вечером 6 июня в редакции радиостанции «Эхо Москвы». Помощница Навального караулила главного редактора RT у входа с камерой, а затем гналась за беременной женщиной по коридорам, пока сотрудники радиостанции не спрятали Симоньян в одном из кабинетов.

После нападения неадекватной Соболь находящаяся на 18-й неделе беременности Симоньян почувствовала себя плохо. Главного редактора RT госпитализировали в одну из больниц Москвы. После этого Симоньян сообщила об угрозе прерывания беременности.

Любовь Соболь недавно приняла решение побороться за депутатское кресло в Московской городской думе. Скандальная активистка намерена построить карьеру за счет избирателей от 43-го округа столицы.

При этом «кандидат» Соболь уже не в первый раз становится участницей скандалов с нападением на людей. Например, юрист так называемого «ФБК» набросилась на прохожего, который снимал ее на камеру смартфона на улице, что не является нарушением закона. Соболь оскорбляла молодого человека, хватала за руки и требовала извинений за съемку, а, когда молодой человек попытался уйти, разъяренная «кандидат» погналась за ним.

А в апреле агрессивную реакцию Соболь вызвал вопрос корреспондента Федерального агентства новостей о том, будет ли «кандидат» «публиковать данные о своих доходах и имуществе», заданный на встрече помощницы Навального с избирателями. Журналиста силой оттолкнули от нее, сославшись на автограф-сессию для волонтеров.