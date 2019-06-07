Эрнст: В России 90% просмотров в Интернете — пиратские. ФАН-ТВ

В Северной столице продолжает свою работу второй день Петербургского международного экономического форума. Тему интернет-контента, его регулирование и борьбу с пиратством обсудили специалисты и эксперты на сессии «Саморегулирование vs. государственный контроль. Как стимулировать потребление легального контента?». Своим мнение поделился генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст.

«В Германии, например, за один раз — 400 евро, там все хорошо, там по разным данным от 80% до 90% просмотров легальные. Во Франции ситуация чуть похуже, в Великобритании 50/50. У нас, по разным оценкам, ситуация от 10% до 25% просмотров легальные. Около 90% просмотров пиратские. Рынок аудиовизуального контента в нашей стране сегодня почти природное богатство. Шестая в мире страна по количеству интернет-пользователей, с проникновением Интернета в 75% населения. Увы, он [рынок] пока принадлежит пиратам. Надо признать, что мы не можем пока переломить негативный тренд у пользователей, системно предпочитающих ворованный контент. Ну, вообще это логично. Нам всем с детства говорили, что искусство принадлежит народу. Когда выяснилось, что за какое-то искусство или развлечение надо платить, люди говорят: «Искусство принадлежит народу, какие платить?» — а мы говорим: «Ребята, если вы не будете платить, хоть немного, нам не из чего будет делать». И, в общем-то, рассчитывать на сознательность, увы, не приходится», — сказал Константин Эрнст, генеральный директор «Первого канала».