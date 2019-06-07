САА остановила внезапную контратаку боевиков «Тахрир аш-Шам» на севере Хамы

Дамаск, 7 июня. Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» предприняли новую атаку на позиции правительственных сил — несмотря на режим тишины и прекращение наступательных действий со стороны САА. Более 500 джихадистов при поддержке танков и БМП провели наступательную операцию, атаковав правительственные силы в районе шоссе 56 Хама — Сармада.

Боевики, подконтрольные запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусре1» — боевому ответвлению также запрещенной «Аль-Каиды»1 в Сирии — развернули боевые действия в целом ряде районов на севере Хамы, между освобожденной недавно Кафр-Набудой и Мхарде, оплотом правительственных сил на пороге районов, контролируемых террористами. Как сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей, боевики, вышедшие из района городов Кафр-Зета и Аль-Латамина, совершили не менее четырех нападений на слабо прикрытый фланг сирийских войск.

earlier today - HTS ( Al Sham fighters/ levant liberation committe) getting rockets???? ready to target #syrian regime positions north of #Hama #Syria pic.twitter.com/Z5ffGQMzD4 — Tʜᴇ-Aғɢʜᴀɴ???? (@DAfghan8) June 7, 2019

В ходе наступательных действий боевики активно применяли бронетехнику и тяжелое вооружение. В составе группировки, выдвинувшейся в направлении Ат-Тураймисы, были шесть танков, четыре БМП и не менее 20 «техничек» с крупнокалиберными пулеметами. По позициям правительственных сил и городам на севере Хамы «работали» системы залпового огня и тяжелые минометы.

Photos from inside the captured village of Jabain in the northern Hama countryside https://t.co/inEQfgHiIx via @anasanas84 #Syria pic.twitter.com/zBr4pcstgK — Liveuamap MiddleEast (@lummideast) June 7, 2019

К утру стало ясно, что атака боевиков захлебнулась и в настоящий момент части САА начинают возвращаться на прежние позиции, уничтожая или оттесняя формирования боевиков. В общей сложности при отражении вылазки «Ан-Нусры» было уничтожено до 130 боевиков, пять танков и три БМП, девять пикапов террористов и несколько РСЗО и минометов. В настоящий момент уцелевшие боевики отступают обратно в направлении Аль-Латамины.

Медиаресурсы боевиков между тем объявили о начале «второй фазы» контрудара, целью которой может стать Кафр-Набуда.

Отметим, военная операция «Рассвет в Идлибе» началась 30 апреля в ответ на бесконечные вооруженные провокации со стороны «непримиримых» боевиков, действующих в идлибской зоне деэскалации и отказавшихся сдать тяжелое вооружение турецким партнерам. После 18 мая правительство Сирии ввело вновь режим прекращения огня, и открыло гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из опасной зоны. Боевики отказались присоединиться к новому прекращению огня, и уже несколько раз осуществили вылазки, один раз сумев даже оттеснить сирийские войска из центра Кафр-Набуды. Каждый раз САА быстро возвращалась на утраченные позиции.

1 Организация запрещена на территории РФ.