Адвокат Жорин показал фото с репетиции похорон Алибасова

Москва, 7 июня. Известный адвокат Сергей Жорин раскрыл шокирующие подробности из жизни Бари Алибасова, отметив, что известный продюсер репетировал свои похороны. Соответствующие фотографии юрист опубликовал в своем профиле в Instagram.

Жорин пояснил, что Алибасов семь лет назад позвал всех близких и знакомых на поминки в крематорий. Продюсер лег в гроб, перед этим предупредив собравшихся, что те должны произнести траурные речи и оплакивать «покойного».

После этого Алибасов нанял душеприказчика и написал завещание, в котором особенно подчеркивается, что наследники должны должным образом заботились о его коте. Об этом адвокат написал в комментариях под опубликованной серией фото в соцсети.

«Кот уже давно помер, а наследники сами купили себе жилье. Будь здоров, Бари! С Днем Рождения!» —поздравил Жорин.

Он также подчеркнул, что жизнь Алибасова «разделилась на две части — до «крота» и после». Юрист выразил уверенность, что продюсер переживет всех недоброжелателей.

«Жизнь разделилась на две части. До крота и после! Рано похоронили Алибасова. Он еще всех вас переживет», — написал адвокат.

Напомним, ранее некоторые издания сообщили о смерти Алибасова. Позже выяснилось, что он по ошибке выпил жидкость для прочистки труб. Продюсера доставили в тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. По словам сына музыканта, отец принял химическую жидкость за сок.

У Алибасова, которому незамедлительно промыли желудок, диагностировали ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. Позже появилась информация, что продюсер будет находиться медикаментозном сне. Однако пресс-секретарь Алибасова Вадим Горжанкин в беседе с Федеральным агентством новостей опроверг эту информацию.

Нумеролог Арзу Кабарухина заявила, что отравившегося продюсера Бари Алибасова «кто-то хотел убрать». Эксперт не смогла объяснить, зачем кому-то понадобилось отравлять продюсера, однако она подчеркнула, что видит в этой истории «негативное влияние какого-то человека».