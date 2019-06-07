Сербы отметили Спасов Дан, отвергая политику мультикультурализма ЕС

Жители Белграда отметили один из главных сербских православных праздников — Спасов Дан, или День крестной славы. Тысячи жителей сербской столицы прошли по главным улицам города, держа в руках иконы и распевая молитвы. Как сообщили белградцы корреспондентам Федерального агентства новостей, этот праздник — часть их национальной идентичности, часть того, что отделяет сербов от западного мира и накрепко привязывает к миру православному. В этот праздничный день мы прогулялись вместе с крестным ходом по Белграду.

О том, что в Белграде 6 июня отмечают Спасов Дан, корреспонденты ФАН узнали, по сути, случайно. Выйдя на главную пешеходную улицу сербской столицы, мы обнаружили огромную толпу празднично одетых людей, во главе которой стояли священники с хоругвями, а сразу за ними — военные, державшие в руках огромные старинные иконы. Обстановка в центре Белграда в этот момент была торжественно-величавой, а все замершие в толпе люди, казалось, ждали какого-то сигнала.

Буквально через полминуты руководители Сербской православной церкви, стоявшие во главе процессии, обменялись короткими отрывистыми репликами — и огромный поток белградцев тронулся с места. Людская река потекла по улице, как нескончаемый поток. Кто-то из батюшек громко затянул молитву на сербском, и толпа тут же подхватила ее и понесла над улицей. По правде говоря, в этот момент у любого православного человека, даже отродясь не знающего сербского, сердце непроизвольно сжималось — от какой-то необъяснимой торжественности и красоты момента.

«Спасов Дан — это день нашей славы, славы нашего великого города, — пояснял на ходу корреспонденту ФАН белградец Милан. — Внешне это чем-то похоже на пасхальный крестный ход в России, но здесь в нем принимает участие почти весь город, по крайней мере, те, кто смог уйти на пару часов с работы».

«К тому же этот праздник — он истинно наш, сербский, в других православных епархиях его не отмечают, — добавила жительница Белграда Елена. — Этот праздник особенно ценен для нас потому, что при разных властях его много раз отменяли, отнимали у сербов, говорили, что «такого праздника нет, поэтому и отмечать нечего». Но мы отстояли, восстановили наш Спасов Дан и, отмечая его, показываем — это наш, только наш православный праздник, и мы не будем отмечать никакие западные праздники — в угоду Евросоюзу или кому-то еще. Нам часто говорят, что мы должны быть мультикультурными, как «нормальные» европейцы. Но большинство сербов считают, что им не нужен мультикультурализм — он размывает традиции, размывает нашу общность, лишает нас национальной идентичности. Мы, сербы, не можем позволить сделать такое с собой!»

По мнению этнологов, Спасов Дан — сербский даже более национальный, чем религиозный праздник. Семейным праздником сербов он стал еще в XIII веке. Деспот Стефан Лазаревич в 1403 году дал Белграду статус столицы, и в качестве своей славы город взял день Вознесения Господня — Спасов Дан. Древний праздник символически представляет собой восстание города из пепла, нерушимую надежду и веру в будущее.

«Этот праздник — выражение духовной и нравственной силы нашего народа, закаленного в своем прошлом бедами и страданиями, но уверенного в своем будущем, — сообщил ФАН Никола, преподаватель местного университета. — Дело в том, что за свою долгую историю Белград много раз подвергался нападению иностранных завоевателей, пытавшихся поработить сербов. Наш город видел ужасные вещи, погромы и разграбления, пережил массу социальных потрясений. В разные времена празднование Спасова Дана на долгие годы прерывалось, но потом возобновлялось снова. То есть Спасов Дан пережил самое жестокое испытание — испытание временем».

Как нам объяснили участники процессии, Спасов Дан всегда выпадает на четверг, так как празднуется ровно на 40-й день после Пасхи. Праздничная процессия прошла по улицам Князя Милоша и Короля Милна до Теразийского фонтана. Здесь крестный ход сделал первую остановку, на которой читали молитвы за здравие белградцев. Потом он продолжился по улицам Князя Михайлова и Парижской до Соборной церкви, где была прочитана другая молитва — о спасении от страданий, за мир и развитие. Затем процессия возвратилась по улицам Симы Марковича, Поп Лукина, Бранова, Кральицы Натальи до церкви Вознесения Христова, где была сделана третья остановка — чтобы прочитать молитвы в честь памяти всех павших героев Белграда.

Как сообщили белградцы корреспондентам ФАН, город имеет свою покровительницу — Пресвятую Богородицу, именно ей деспот Стефан Лазаревич посвятил Белград. По ходу движения крестного хода священники горстями доставали из специальных мешочков зерна пшеницы и щедро рассыпали их по мостовой. В свою очередь верующие белградцы, соблюдая традицию, собирали эти освященные зерна, чтобы потом принести домой, отмыть и добавить в еду.

В целом праздник оставил у корреспондентов ФАН твердое ощущение — людей, которые с таким упорством и благоговением соблюдают свои древние традиции, невозможно искусственно вовлечь в «западный мир», с его мультикультурализмом, попранием семейных ценностей и пропагандой ЛГБТ-культуры. Мы смогли наглядно убедиться: сербы — действительно часть русского мира, его передовой форпост в самом сердце Европы. Форпост, которому Западная Европа не сможет ни привить свои ценности, ни сбить с пути, ни тем более сломать через колено.