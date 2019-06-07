Тайная возлюбленная Булдакова рассказала, почему увезла сына актера на Мальту

Москва, 7 июня. Мать единственного сына Алексея Булдакова и тайная возлюбленная актера Зинаида Старостенко рассказала, почему увезла ребенка на Мальту.

В эфире передачи «Прямой эфир» Старостенко рассказала о своих отношениях с Булдаковым. Она вспомнила, что познакомилась с ним, когда артист пришел на пробы в студию, где женщина работала помощником режиссера.

Гостья шоу Андрея Малахова констатировала, что Булдагов признавался ей в любви. Через три месяца их общения она забеременела.

«Алексей сказал, что мы распишемся, ребенка он запишет на себя, — отметила Старостенко. — Сына признал, но с женитьбой решил повременить».

Единственный сын актера Иван родился в 1988 году. Однако актер женился не на матери своего ребенка — на предпринимательнице Людмиле. Детей в их семье не было. Однажды пара приехала к бывшей возлюбленной Булдакова.

«И тут он говорит: «Отдай мне Ваньку!» — вспоминает женщина. — Это был двойной удар: сначала он выбрал другую, а теперь захотел забрать сына».

Опасаясь, что артист может забрать сына, она увезла сына от актера и свою старшую дочь на Мальту, где семейство проживает до сих пор.

После этого актер редко общался с ребенком. Последняя их встреча состоялась в январе этого года. Булдаков пообещал подарить сыну квартиру в Москве, однако в завещании так и не упомянул, пишет «Газета.ru».

Напомним, Булдаков скончался 3 апреля этого года в возрасте 68 лет. Причиной смерти актера стала острая сердечная недостаточность на фоне ишемической болезни сердца. Брат Булдакова ранее рассказал о последнем разговоре с актером.