Тайная возлюбленная Булдакова рассказала, почему увезла сына актера на Мальту
Москва, 7 июня. Мать единственного сына Алексея Булдакова и тайная возлюбленная актера Зинаида Старостенко рассказала, почему увезла ребенка на Мальту.
В эфире передачи «Прямой эфир» Старостенко рассказала о своих отношениях с Булдаковым. Она вспомнила, что познакомилась с ним, когда артист пришел на пробы в студию, где женщина работала помощником режиссера.
Гостья шоу Андрея Малахова констатировала, что Булдагов признавался ей в любви. Через три месяца их общения она забеременела.
«Алексей сказал, что мы распишемся, ребенка он запишет на себя, — отметила Старостенко. — Сына признал, но с женитьбой решил повременить».
Единственный сын актера Иван родился в 1988 году. Однако актер женился не на матери своего ребенка — на предпринимательнице Людмиле. Детей в их семье не было. Однажды пара приехала к бывшей возлюбленной Булдакова.
«И тут он говорит: «Отдай мне Ваньку!» — вспоминает женщина. — Это был двойной удар: сначала он выбрал другую, а теперь захотел забрать сына».
Опасаясь, что артист может забрать сына, она увезла сына от актера и свою старшую дочь на Мальту, где семейство проживает до сих пор.
После этого актер редко общался с ребенком. Последняя их встреча состоялась в январе этого года. Булдаков пообещал подарить сыну квартиру в Москве, однако в завещании так и не упомянул, пишет «Газета.ru».
Напомним, Булдаков скончался 3 апреля этого года в возрасте 68 лет. Причиной смерти актера стала острая сердечная недостаточность на фоне ишемической болезни сердца. Брат Булдакова ранее рассказал о последнем разговоре с актером.