Венедиктова заподозрили в намеренном столкновении Соболь с беременной Симоньян

Кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь вновь отметилась скандалом — подкараулила главного редактора Russia Today Маргариту Симоньян перед эфиром на радио «Эхо Москвы», и стала атаковать ее вопросами по поводу выдачи квартир чиновникам в обход общей очереди.

Симоньян не захотела отвечать на вопросы и вежливо сообщила об этом Соболь, но та продолжала преследовать ее по коридорам редакции «Эха Москвы», пока главреда RT не спрятали от агрессивного юриста ФБК в одном из кабинетов радиостанции. После неприятной встречи беременной Симоньян стало плохо, и ее увезла «скорая», сообщило РИА Новости.

Журналистское сообщество возмутилось таким способом предвыборного пиара. Публичный политик, кандидат в депутаты, который прессует беременную женщину, – это низость за гранью. Но вопросы вызвала и позиция главы «Эха Москвы». Главный редактор мог на месте решить конфликт – выйти, вмешаться, потребовать у Соболь отстать от гостьи, вывести скандалистку с охраной, в конце концов. Но почему-то предпочел отмолчаться и лишь после принес формальные извинения Симоньян, выразив сожаление в своем Telegram-канале.

Поведение Соболь мало кого удивляет – компания вокруг Навального всегда брала за образец дешевый эпатаж, и сама Соболь уже бросалась на московского прохожего с криками «мразь». Но демонстративное невмешательство главного редактора «Эха» заставило многих подумать, что он намеренно столкнул Симоньян и Соболь.

Так, телеведущий Владимир Соловьев заметил, что работники «Эха» должны были подумать о состоянии Симоньян и сразу пресечь нападки на гостью, но не сделали этого.

«А они, уверен, в том или ином виде, по крайней мере, если не способствовали, то не препятствовали такого рода провокации», — добавил Соловьев.

Мария Баронова тоже написала об этом; в прошлом они с Соболь были в одном лагере и вместе участвовали в «болотных протестах». Она напомнила, что после попытки убийства Татьяны Фельгенгауэр меры безопасности ужесточили, и в здание «Эха» попасть без разрешения главреда очень тяжело, поэтому она не верит в «случайное» столкновение.

«Эхо Москвы» традиционно давало площадку людям разных политических взглядов, но до недавнего нападать друг на друга оппонентам разрешено было только в студии, в рамках цивилизованной дискуссии. Если главный редактор ресурса, который всегда считался голосом думающей и образованной аудитории, опустился до потворства откровенно базарным выходкам в адрес своих гостей – это очень плохой знак, прежде всего, для оппозиции, которую он представляет.