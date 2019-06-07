Вылазки боевиков «Ан-Нусры»* не смогут сорвать наступление САА на Идлиб

Террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» и союзных группировок исламистов на территории Идлиба нанесли мощный удар по позициям САА между городами Скальбия и Мхарде. Сирийская арабская армия перебрасывает силы, чтобы восстановить контроль над стратегически важной автодорогой 56.

После продолжительных боев за выступ Кафр-Набуды боевики нанесли удар там, где этого не ожидали. Союзники «Ан-Нусры» (запрещена в РФ) бросились в атаку южнее, обстреляв при этом из «Градов» и тяжелых минометов населенные пункты вдоль линии соприкосновения. Воздушные удары со стороны ВВС Сирии и ВКС РФ пришлись по опорным пунктам боевиков за линией боев и не помогли остановить продвижение террористов. Перед нападением боевики атаковали вертолетную базу в населенном пункте Джабб ар-Рамле с помощью вооруженных БПЛА.

Боевиков удалось остановить только на окраинах населенного пункта Ат-Тураймиса. Боевики объявили о захвате Аль-Джабейна, Тель-Малаха и Кафр-Яхуда. Мхарде оказался под обстрелом, несколько снарядов попали в здание местной больницы. Боевики могут быть уже на окраинах города, за мостами Шалиут и Шайзар. Сообщается также о перестрелках к востоку от Кафр-Набуды.

#SONDAKİKA

Muhaliflerin Hama Kuzeyinde ki geniş çaplı saldırısı devam ediyor şuana kadar Hamamiya ve Cubbeyn rejimden ele geçirildi

Kernaz kasabasına saldırı devam ediyor

pic.twitter.com/GvCUutgyog — H H A (@HHA_canli) May 13, 2019

Некоторые сторонники боевиков объявили о захвате Керназа, однако эти слухи не подтверждаются — на окраинах города идут ожесточенные бои. Ливанский Al Masdar сообщает, что под обстрел попал турецкий наблюдательный пункт в зоне деэскалации. В результате атаки джихадистов под угрозой оказались российские наблюдательные пункты в Брейдиже и Салбе.

Важнейшей удачей боевиков «Тахрир аш-Шам» стал захват участка автодороги 56 Хама — Сармада, которая соединяет христианские города Скальбия и Мхарде. По всей видимости, именно Мхарде является главной целью наступления боевиков.

Медиаресурсы, лояльные «Тахрир аш-Шам», успели заявить, что террористы движутся вперед, пока не захватят военный аэропорт Хамы, однако это пустая бравада — пока что бандформирования не могут продвинуться дальше мостов в Аль-Хидр Мар Ильяс. В Мхарде под угрозой оказалась местная теплоэлектростанция, которая и ранее неоднократно страдала из-за обстрелов со стороны боевиков.

كما تدين تُدان

بدء نزوح القرى الموالية لعصابات الاسد في ريف #حماة الشمالي بعد تقدم الثوار pic.twitter.com/J9gy6MdmkX — انس المعراوي Anas Marawi (@anasanas84) June 6, 2019

Местное христианское население уже начало эвакуироваться — в случае, если боевикам удастся развить успех, христиане станут «козлами отпущения» для исламистов. Город был целью боевиков-исламистов «Джейш аль-Изза» в течение всей сирийской войны, однако армия Сирии — многонациональная и многоконфессиональная — всегда отражала нападения.

За время войны сирийские христиане не раз страдали от рук террористов. На подконтрольных «Ан-Нусре» и другим исламистским формированиями территориям церкви по большей части либо уничтожены, либо превращены в мусульманские мечети. Радикалы запрещали открытое исповедание христианской веры, а боевики «умеренной оппозиции» обирали христиан с помощью «налога на веру».

#عاجل #حماه: وحدات من الجيش العربي السوري تشن هجوما معاكسا على النقاط التي تقدم إليها ارهابيو "جبهة النصرة" و عصابة "جيش العزة" وتتكمن من استعادة السيطرة على #تل_ملح و #كفرهود بريف #حماه الشمالي وسط اشتباكات عنيفة مع المجموعات الارهابية في المنطقة. — أخبار سوريا الوطن Syria (@SyriawatanNews) June 7, 2019

По последним данным, Сирийская арабская армия уже начала контрнаступление после ночных атак террористов. К настоящему моменту от банд «Джебхат ан-Нусры»1 и «Джейш аль-Изза» уже освобождены Телль-Малах и Кафр-Яхуд. Контратака правительственных сил позволила уничтожить крупную группу террористов.

Боевики, вероятнее всего, и не рассчитывали на долговременный военный успех, считает военный эксперт, бывший начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев. В беседе с Федеральным агентством новостей он выразил уверенность в том, что действиями боевиков управляют зарубежные покровители, и именно внешние силы организовали контратаку в Хаме.

«Сила, которая действует там против Сирийской арабской армии, состоит из боевиков, которых готовили американские, английские, французские инструктора, там работают и бывшие члены Иностранного легиона. Вооружение у них новейшее, деньги любые, обеспечение боевых действий любое. Есть шансы, что они используют и данные космической разведки. Они обеспечены всем необходимым, — подчеркнул военный эксперт. Сами боевики не обладают такой силой, чтобы идти в контрнаступление, когда на них идут сирийские войска. Ясно, что это тщательно готовилось, что это больше похоже на провокацию, потому что по всем законам войны, когда идет подготовленное наступление, бросаться в контратаку — это отчаянный, бесшабашный шаг. Это большие потери для боевиков».

Христианские города на севере Хамы представляют значительный интерес для боевиков, поскольку всего лишь в получасе езды находится большой город Хама и военный аэропорт, откуда совершает вылеты боевая авиация Сирии. В случае захвата электростанции Мхарде боевики смогут обесточить весь регион.

«В первую очередь они решают военные задачи, поскольку захват этих городов дает им выход на оперативный простор и дает положительную динамику», — отметил Хатылев.

Между тем, внезапная вылазка боевиков не в состоянии остановить операцию Сирийской арабской армии, уверен военный эксперт — сирийскую машину войны так просто не остановить. Больше всего боевики рассчитывают на широкое освещение их успехов в лояльной западной прессе — практически любые успешные действия «Тахрир аш-Шам» подаются на Западе как признак «скорого крушения Дамаска».

«Наш боевой устав говорит о том, что классическое соотношение защитников и наступающих — один к трем. Один к шести — это в горной местности и в городской черте. Если взвесить, как идут боевики в такое контрнаступление — явно с большими потерями, с большими рисками, и рассчитаны эти действия на кратковременный успех. Операция САА готовилась долго, она созрела и политически, и физически, и движение войск будет продолжаться, все зоны в регионе будут зачищаться от боевиков, — подчеркнул военный эксперт в беседе с ФАН. — Естественно, это не решается за несколько суток. Представьте себе: там находится больше 50 тысяч боевиков. Это, по современным меркам, практически общевойсковая армия. Представьте, сколько нужно времени, сил и средств для того, чтобы уничтожить общевойсковую армию. При этом гоняться приходится чуть ли не за каждым боевиком».

1 Организация запрещена на территории РФ.