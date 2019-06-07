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Полиция показала фото изъятых у спецкора «Медузы» наркотиков

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Полиция показала фото изъятых у спецкора «Медузы» наркотиков

Москва, 7 июня. Московская полиция опубликовала фото изъятых у журналиста «Медузы» Ивана Голунова запрещенных веществ, а также свертка с порошкообразным веществом и весов, найденных в его квартире во время обысков. В ходе экспертизы было установлено, что изъятое при личном досмотре является метилэфедроном, массой около 4 граммов.

Кроме того, в пресс-службе подчеркнули, что корреспондента не избивали при задержании. Сейчас с ним проводятся следственные действия с участием его адвоката.

 

Полиция показала фото изъятых у спецкора «Медузы» наркотиков

В МВД также напомнили, что во время задержания у Голунова было при себе пять свертков с наркотиком. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о незаконном производстве, сбыте и хранении наркотиков.

Полиция показала фото изъятых у спецкора «Медузы» наркотиков

Ранее источник Федерального агентства новостей сообщил, что мера пресечения в отношении Голунова будет избираться 7 июня. Следствие намерено просить о его аресте.

Полиция показала фото изъятых у спецкора «Медузы» наркотиков

Полиция показала фото изъятых у спецкора «Медузы» наркотиков

Полиция показала фото изъятых у спецкора «Медузы» наркотиков

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Автор: Сергей Петров
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