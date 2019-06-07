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Генпрокурор РФ подтвердил на ПМЭФ-2019 расследование третьего дела ЮКОСа

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Генпрокурор РФ подтвердил на ПМЭФ-2019 расследование третьего дела ЮКОСа

Санкт-Петербург, 7 июня. Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка подтвердил на Петербургском международном экономическом форуме расследование третьего дела ЮКОСа.

На полях ПМЭФ Чайка ответил на вопрос журналистов о третьем уголовном деле в отношении ЮКОСа, который возглавлял беглый олигарх Михаил Ходорковский.

«Третье дело «ЮКОСА» расследуется, — констатировал генпрокурор России. — Это правда».

«И впервые были обнародованы документы «Шеврона», который проводил аудит», — добавил Чайка.

Генпрокурор РФ подтвердил на ПМЭФ-2019 расследование третьего дела ЮКОСа

Напомним, дело ЮКОСа началось с ареста основных владельцев нефтяной компании, в частности Ходорковского. Руководители ЮКОСа проходили сразу по семи статьям Уголовного кодекса РФ. Ходорковского и его партнеров обвинили в мошенническом захвате акций ОАО «Апатит» и НИИ удобрений и инсектофунгицидов, в неисполнении решений судов по возврату акций и в уклонении от уплаты налогов. 

Позже Ходорковский также стал фигурантом дела об убийстве убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова в 1998 году.

Имя беглого олигарха всплыло и в истории со смертью российских журналистов Александра Расторгуева, Орхана Джемаля и Кирилла Радченко в Центральноафриканской Республике (ЦАР) в июле прошлого года. Как оказалось, на верную смерть россиян отправила организация под названием Центр управления расследованиями (ЦУР), которой руководит Ходорковский. Отправляясь в одну из самых опасных стран Африки журналисты не получили от организаторов никакого вооруженного сопровождения и даже элементарных средств защиты, например бронежилетов.

Ранее Федеральное агентство новостей провело собственное расследование трагедии в ЦАР. Его результаты представлены в документальном фильме «Кто стоит за убийством российских журналистов в ЦАР».

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Автор: Сергей Петров
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