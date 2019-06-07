«Летят к цели, петляя вдоль дорог»: Соловьев высмеял украинского эксперта за ложь об обстрелянной мечети в Донбассе

Москва, 7 июня. Телеведущий Владимир Соловьев высмеял украинского эксперта Вячеслава Ковтуна, который пытался доказать, что солдаты ВСУ непричастны к обстрелу мечети в Донбассе.

4 июня, в день празднования мусульманского религиозного праздника Ураза-байрам, в ДНР заявили, что силовики обстреляли донецкую мечеть. Во время инцидента внутри здания находились около 70 верующих.

Участники программы в эфире телеканала «Россия 1» и ведущий уличили украинского эксперта во лжи. Сначала Ковтун заявил, что обстрелянная мечеть находится в 15 километрах от линии соприкосновения в Донбассе. По его словам, минометы украинской армии могут выпускать снаряды на расстояние максимум три километра.

«Это так снаряды летают? Мамма mia! У этого человека миномет стреляет боеприпасами, которые летят к цели, петляя вдоль дорог!» — заявил ведущий, вызвав смех других участников программы.

Другой участник программы, политолог Владимир Корнилов, на карте продемонстрировал, что храм находится лишь в 2,5 километра от позиций украинских войск. Эксперт с Украины пытался доказать свою правоту с помощью карт Google, но не смог.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. После государственного переворота, совершенного в Киеве, Донбасс не захотел соглашаться на условия власти и заявил о независимости. Появились Донецкая и Луганская народные республики. Урегулированием вопроса на юго-востоке Украины занимается в том числе контактная группа в Минске. С осени 2014 года более 20 раз стороны заявляли о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины» в регионе. Несмотря на это, бойцы Вооруженных сил Украины регулярно обстреливают территорию ДНР и ЛНР.

За время гражданской войны на Украине погибло не менее десяти тысяч человек, сообщила Организация Объединенных Наций.

В апреле ООН рассказала о миллионе жителей Донбасса, нуждающихся в продовольствии. Специалисты также выразили беспокойство в связи с регулярными обстрелами объектов гражданской инфраструктуры в Донбассе, что ставит под угрозу водоснабжение региона, где проживают до 3,2 миллиона человек.

Из-за продолжающихся военных действий возникли проблемы с медицинским обслуживанием региона. Две трети медицинских учреждений находятся возле линии разграничения. С 2014 года Донбасс покинули более 1,5 тысячи медиков.

Местным жителям приходиться пересекать линию соприкосновения, чтобы попасть в больницу, на рынок или получить пенсию. В 2018 году около 1,1 миллиона человек пересекали рубеж каждый месяц, чтобы воспользоваться социальными услугами. Это на 15% больше, чем в 2017 году.