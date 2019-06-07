Ученые выявили опасность регулярных занятий спортом для женщин

Москва, 7 июня. Австралийские исследователи выяснили, что регулярные занятия спортом могут негативно повлиять на организм женщины.

Как пишет Medicalxpress, исследователи из Университета Западной Австралии отметили, что у 35% женщин, которые регулярно занимаются спортом, наблюдается дефицит железа. По словам доктора Марка Сима, «физические упражнения способствуют выработке гормона, который подавляет способность кишечника усваивать железо». Об этом пишет «360».

«Мы также знаем, что повторное воздействие на организм от бега, если человек не успевает восстановиться, может разрушать эритроциты, которые связаны с доставкой микроэлемента и кислорода по всему телу, — подчеркнул специалист.

По его словам, мужчины, которые активно тренируются, реже страдают от нехватки железа нежели женщины. Среди симптомов дефицита микроэлемента — чувство вялости и усталости. Об это сообщает «Царьград».

Для того, чтобы уровень железа в организме находился на достаточном уровне, необходимо есть красное мясо, бобы, чечевицу, свежую зелень и овощи.

Напомним, международная группа ученых создала уникальный медицинский препарат, который способен заменить человеку активные занятия спортом. Прием этого препарата позволит запускать в организме те же процессы, что и при физических нагрузках. Специалисты уже провели успешные испытания данного лекарства на мышах.