Тело убитой звезды шоу талантов с Украины выловили из Рейна

Киев, 7 июня. Звезду немецкого шоу талантов с Украины убили и сбросили в реку в Германии. Тело 33-летней Аллы Клишта выловили из Рейна через несколько недель после исчезновения.

Клишта родилась на Украине, там она стала рекордсменкой по количеству вращений обруча. После женщина эмигрировала в Германию.

По данным британского таблоида Daily Mail, 33-летняя акробатка пропала в конце апреля. Об исчезновении стало известно после того, как она не пришла на работу в парке развлечений «Европа-Парк» в немецком городе Руст. Там уроженка Украины выступала в шоу Night Beat Angels.

Полиция считает, что сначала молодую женщину убили, а потом злоумышленники решили избавиться от тела и сбросили труп в реку. В рамках расследования был арестован бывший любовник Клишта. Пока мужчина не предъявили официальных обвинений. Приятель погибшей рассказал журналистам, что экс-бойфренд Клишта был милым, однако отношения пары были нестабильные. При этом он отметил, что несмотря на расставание они продолжали вместе работать.

Как отмечает издание, погибшая участвовала в шоу талантов не только на родине, но и в Румынии, и в ФРГ. В Сети можно найти видеоролики 2011 года с заголовками типа «Киевлянка взорвала Германию». Их публиковали земляки акробатки.Тогда она смогла прокрутить 102 обруча общим весом 20 кг.