Захарова объяснила, почему все телефоны в здании МИД молчат

Москва, 7 июня. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова объяснила, почему все телефоны в здании внешнеполитического ведомства отключены. Об этом дипломат написала пост на своей странице в Facebook.

Захарова предупредила, что в эту пятницу никто не сможет дозвониться в российский МИД.

«У вас ничего не получится, собственно как и у сотрудников ведомства, которые захотят позвонить хоть куда-нибудь​​​, — констатировала представитель МИД РФ. — Аппараты молчат».

Однако, как оказалось, телефоны отключены не по воле сотрудников ведомства: ночью произошло повреждение телефонных линий. Любопытно, что чрезвычайное происшествие случилось во время проведения специализированной организацией плановых ремонтно-профилактических работ.

Дипломат пошутила об этой забавной ситуации.

«Сейчас проводится ремонт по исправлению результатов ремонта», — написала она на своей странице в соцсети.

Ранее во время общения с журналистами Захарова рассказала о планах на это лето. По словам дипломата, после Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) она поедет в Сочи в отпуск. Представитель министерства иностранных дел добавила, что была в Сочи в прошлом году, и город оставил приятное впечатление.

Напомним, Петербургский международный экономический форум проходит в Северной столице с 6 по 8 июня.