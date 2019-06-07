Сирия, 7 июня. Сирийская армия возвращает города Хамы под свой контроль в ходе контрнаступления. «Тахрир аш-Шам» заявила, что подбила самолет ВВС Сирии на северо-западе Хамы. В Алеппо взорвался автомобиль, припаркованный рядом со школой. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: потеряли один самолет на северо-западе Хамы, поддержали подразделение САА в Дейр-эз-Зоре, атаковав боевиков «Исламского государства»1.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели контрнаступление в Хаме, отбив у боевиков ряд поселений к северу от Мхарде, отбили нападение ИГИЛ1 в Дейр-эз-Зоре.

«Исламское государство: напало на подразделение САА в Дейр-эз-Зоре.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: теряет свои позиции и военную технику на северо-западе в ходе контрнаступления правительственных сил, заявила что им удалось подбить самолет ВВС Сирии в Хаме.

Курды: потеряли одного бойца в Дейр-эз-Зоре при нападении неизвестной вооруженной группировки на КПП.

«Джейш аль-Изза»: заявила об уничтожении БМП правительственных сил на севере Хамы, в ходе столкновения потеряла одного из лидеров.

Провинция Алеппо

Как сообщает новостное агентство Step News Agency, рано утром в городе Аль-Баб взорвался заминированный автомобиль, припаркованный рядом со школой. Пострадал сам водитель автомобиля, другой информации о жертвах взрыва пока что не поступало.

По данным местного источника в сети Twitter (@mediawar81) в результате вчерашнего обстрела боевиками районов мирного города Аль-Хамдания пострадало 3000 жилых квартир, но информации о жертвах среди мирного населения не поступало. Обстрел нанес только материальный ущерб.

Провинция Дейр-эз-Зор

Нападения на курдские контрольно-пропускные пункты и конвои «Демократических сил Сирии» (SDF) в Дейр-эз-Зоре продолжились. По неподтвержденным данным, один боец SDF Абд Аввад аль-Хаджи был застрелен сегодня утром на севере провинции в деревне Аль-Намлия. Группа боевиков, вооруженная автоматами, напала на КПП сегодня утром и сразу же скрылась с места преступления, сообщает информагентство Deir Ezzor 24.

Утром боевики «Исламского государства» атаковали позиции Сирийской арабской армии (САА) у населенного пункта Харабеш на юго-западе провинции, также передает информагентство Deir Ezzor 24. Атаку боевиков удалось отразить с поддержкой ВВС Сирии.

Провинция Идлиб

Боевики продолжают провоцировать правительственные силы на ответные действия, нарушая режим прекращения огня. Один ребенок был убит, а другой получил ранения в результате обстрела боевиков по городу Фурайка сегодня утром. Радикалы обстреляли позиции правительственных сил, расположенные в городской черте зажигательными боеприпасами, как передает канал Step News Agency.

Провинция Хама

Боестолкновения на северо-западе Хамы продолжаются. После контрнаступления боевиков в провинции радикалы группировки «Джейш аль-Изза» продолжают бомбардировать деревню Тель-Малах. Информации о жертвах среди мирного населения пока что не поступало, сообщает местный источник в сети Twitter (@milietw ). Канал также передает заявление боевиков о том, что якобы ими была уничтожена боевая машина пехоты САА, но официальными новостными агентствами данная информация не подтверждена.

В столкновении САА был ранен один лидеров группировки «Джейш аль-Изза» Абд аль-Басит Ас-Сарот, передает новостной портал Halab Today TV.

По неподтвержденным данным, боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» сумели повредить ракетным залпом военный самолет ВВС Сирии, после чего он был вынужден был совершить аварийную посадку в военном аэропорту на западе провинции, передает Step News Agency.

Правительственные силы предприняли попытку контрнаступления и повторного штурма городов Тель-Малах и Кафр-Яхуд. По данным источника Sohayb Masri, оба населенных пункта и часть поселков на севере от города Мхарде перешли обратно под контроль САА.

ВВС Сирии наносят удары по укрытиям боевиков в районах города Аль-Латамина и поселка Саяд в северной части Хамы, где укрываются отряды «Джейш аль-Изза». Как уточняет канал Halab Today TV, данные о потерях среди боевиков пока что уточняются.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)