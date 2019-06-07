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Путин подписал указ о предельных ценах на лекарства

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Путин подписал указ о предельных ценах на лекарства

Москва, 7 июня. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о предельных отпускных ценах производителей на лекарства. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Напомним, в марте 2014 года глава государства ужесточил правила госрегулирования в сфере обращения лекарственных средств. Тогда российский лидер подписал два закона. Первый — о госрегулировании стоимости имплантатов, а второй — об особенностях госрегулирования предельных отпускных цен на жизненно важные лекарства.

В ноябре минувшего года Путин заявил, что действующая система льготного обеспечения лекарствами малопродуктивна и совсем не учитывает потребностей конкретного человека. В связи с этим российский лидер потребовал навести порядок и с регистром льготных категорий россиян, и с перечнем препаратов для них.

 

 

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Автор: Игорь Федоров
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