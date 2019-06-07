МИД допускает увеличение числа военных специалистов РФ в Венесуэле

Москва, 7 июня. Россия допускает увеличение военных специалистов в Венесуэле по запросу официальных властей. Об этом заявил директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин на ПМЭФ.

«У нас есть контракты, работа по техническому обслуживанию того, что было поставлено Венесуэле. Любые работы требуют определенного вовлечения людей — когда-то больше, когда-то меньше», — заметил Щетинин.

По его словам, если появится необходимость увеличения военных специалистов в республике, то российская сторона пойдет навстречу властям Венесуэлы. Дипломат также подчеркнул, что характер данного вопроса «абсолютно технический, связанный с реализацией конкретных контрактов по выполнению конкретного объема работы»

«Если будет такая потребность, приедут те специалисты, которые будут необходимы. Одни уедут, другие приедут», — резюмировал Щетинин.

Также он анонсировал старт нового раунда переговоров между оппозицией и властями Венесуэлы. Планируется, что они пройдут в норвежской столице Осло на следующей неделе, пишет «Газета.ru».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что военные специалисты РФ в Венесуэле обслуживают ранее поставленную в страну технику.

Напомним, массовые протесты начались в Венесуэле в конце января текущего года. Тогда спикер парламента страны Хуан Гуайдо объявил себя «исполняющим обязанности президента» Боливарианской Республики. Конституционный глава Венесуэлы Николас Мадуро подчеркнул, что Гуайдо является «марионеткой Соединенных Штатов», и назвал произошедшее в стране попыткой переворота.

В российском МИД заявили о недопустимости вмешательства стран во внутренние дела других государств. Замминистра иностранных дел Сергей Вершинин привел в пример политику Вашингтона, который пытается выбрать руководство Венесуэлы вместо жителей республики.