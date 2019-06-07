Крым представил на ПМЭФ более 30 перспективных проектов

Санкт-Петербург, 7 июня. Глава Корпорации развития Республики Крым (КРРК) Наиль Габбасов заявил, что привез на ПМЭФ «поводы для гордости» и рассказал о своих ожиданиях от форума.

По его словам, в этом году Крым представит на ПМЭФ уже реализуемые проекты асфальтобетонных заводов, предприятий по производству бетонных изделий и сухих строительных смесей и многие другие. В сфере сельского хозяйства – это винодельческие предприятия, молокозаводы, пищевой промышленный парк, рыбные хозяйства. Больше всего, конечно, будет курортных и туристических проектов.

В частности, он упомянул проект по развития территории экстремальных видов спорта «Экстрим-Крым», кинопарк «Викинг», а также проект по созданию школ и спортивных объектов по клиф-дайвингу, два проекта спорткомплексов в Евпатории и Ялте, проект гоночного комплекса, spa-отели и другие.

«Покажем и проекты строительной, транспортной социальной и другой отраслей. Всего — порядка 30 проектов», — уточнил он в интервью ФБА «Экономика сегодня».

Габбасов уточнил, что особое внимание потенциальных инвесторов КРРК хочет привлечь к проектам индустриальных парков. Сейчас уже идет возведение индустриального парка «Феодосия». Строительство реализуется по федеральной целевой программе.

«Еще два промышленных парка реализует КРРК при поддержке правительства республики. Это частные парки, на которые сейчас еще есть возможность зайти инвесторам», — пояснил он.

Руководитель корпорации подчеркнул, что эти проекты относительно независимы, поэтому КРРК предполагает очень быструю их реализацию.