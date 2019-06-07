Департамент образования Сирии начал установку сборных школьных классов в провинции Хасака

Дамаск, 7 июня. Департамент по образованию в сирийском городе Аль-Хасака начал работу по установке 50 сборных комнат в ряде школ в ближайших районах, чтобы уменьшить поток учащихся в действующих школах. Об этом стало известно специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН).

«Департамент по образованию начал устанавливать сборные классные комнаты в соответствии с необходимыми техническими требованиями, которые обсуждались на школьных собраниях, которые очень популярны среди студентов, приезжающих из разных регионов», — сказал Эльхам Сакрахан, руководитель отдела образования в Хасаке.

«Двадцать одна комната была выделена для школьных сборов в городе Аль-Камышлы и 29 комнат для города Аль-Хасака, включая 20 комнат для школьного комплекса в Институте спорта, чтобы вместить 17 810 учащихся», — добавила она.

Управление образования в провинции Хасака выразило намерение принимать и размещать всех желающих учиться в школах, находящихся под контролем сирийского правительства, в городах Хасака и Аль-Камышлы и на всех этапах.

«Эти решения считаются альтернативными для Управления образования, потому что курдская администрация в течение нескольких лет следовала политике закрытия государственных школ с целью навязывания своих учебных программ школам, где в прошлом году были приняты 100 000 учеников и учеников», — пояснила Сакрахан.

Примечательно, что в 2018 году Управление образования в Хасаке уже установило 71 сборный класс в нескольких школьных зданиях в городах Аль-Хасака и Аль-Камышлы. Новые комнаты будут использоваться в качестве временных центров во время экзаменов в средних школах.

Семьи из нескольких районов в провинции Хасака передали 16 домов Управлению образования Хасака, чтобы превратить их в школы, в будущем ожидается увеличение числа таких домов, все они будут преобразованы в школы в этом году.

Следует отметить, что так называемый «орган образования», связанный с «курдским самоуправлением», начал много лет назад навязывать свои учебные программы государственным школам в районах контроля в провинции Хасака и препятствовать преподаванию официальных учебных программ.