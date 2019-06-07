Армия Сирии ликвидировала группу террористов на севере провинции Хама

Дамаск, 7 июня. Правительственные войска Сирии ликвидировали группу террористов, которая готовила нападение на поселения в провинции Хама.

Как передает гостелевидение САР, речь идет о боевиках из вооруженной группировки «Катаиб аль-Изза». Экстремисты готовили нападения на севере провинции Хама.

Правительственные войска ударами уничтожили пути снабжения группировки. Несколько боевиков были ликвидированы в местных деревнях Кафр-Зейта, Мурек, Хасрайя и Арбаин.

«Отряды сирийской армии ликвидировали террористов, проникших в окрестности деревень Кафр-Худ и Телль-Мильх, и преследует остатки группы к северо-западу от города Мхарде», — сообщили сирийский журналисты.

Накануне сообщалось от том, что террористы запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры»1 атаковали вертолетную базу САА в районе Джуб-Рамла в провинции Хама с помощью беспилотника. Его сбили бойцы сирийской армии. САА ответными ударами по позициям террористов уничтожила реактивные установки.

1 Организация запрещена на территории РФ.