Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии

Армия Сирии ликвидировала группу террористов на севере провинции Хама

89
0 Оставить комментарий

Армия Сирии ликвидировала группу террористов на севере провинции Хама

Дамаск, 7 июня. Правительственные войска Сирии ликвидировали группу террористов, которая готовила нападение на поселения в провинции Хама.

Как передает гостелевидение САР, речь идет о боевиках из вооруженной группировки «Катаиб аль-Изза». Экстремисты готовили нападения на севере провинции Хама.

Правительственные войска ударами уничтожили пути снабжения группировки. Несколько боевиков были ликвидированы в местных деревнях Кафр-Зейта, Мурек, Хасрайя и Арбаин.

«Отряды сирийской армии ликвидировали террористов, проникших в окрестности деревень Кафр-Худ и Телль-Мильх, и преследует остатки группы к северо-западу от города Мхарде», — сообщили сирийский журналисты.

Армия Сирии ликвидировала группу террористов на севере провинции Хама

Накануне сообщалось от том, что террористы запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры»1 атаковали вертолетную базу САА в районе Джуб-Рамла в провинции Хама с помощью беспилотника. Его сбили бойцы сирийской армии. САА ответными ударами по позициям террористов уничтожила реактивные установки.

1 Организация запрещена на территории РФ.

infox - new
Автор: Катерина Иванова
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров