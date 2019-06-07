Милонов назвал напавшую на Симоньян Соболь истеричкой с девиантным поведением

Юрист так называемого ФБК Любовь Соболь, видимо, не отошла от празднования Дня рождения блогера Алексея Навального и своими выходками довела беременного главного редактора РТ Маргариту Симоньян до госпитализации.

Ранее Маргарита Симоньян рассказала, что пришла на эфир радиостанции «Эхо Москвы». Однако у входа ее встретила Любовь Соболь. Та стала зачем-то задавать Симоньян вопросы про мэра Москвы Сергея Собянина.

«Пришла на эфир «Эха», и у входа меня встретила Любовь Соболь с включенной камерой и вопросами почему-то про Собянина. Эховцы говорят, полчаса меня у входа караулила», — написала Симоньян в Twitter.

Соболь преследовала Симоньян по коридорам радиостанции, пока сотрудники «Эхо Москвы» не помогли ей скрыться в кабинете главного редактора радиостанции Алексея Венедиктова.

Главный редактор RT отметила, что «харрасить беременных женщин по коридорам радиостанции — не лучший метод ведения предвыборной кампании».

Несмотря на плохое самочувствие, Симоньян проявила себя достойно. Не стала отвечать грубостью. А ведь мы помним, как Любовь Соболь обозвала пытавшегося снять ее на видео прохожего «мразью» и набросилась на него с кулаками.

Очевидно, что такое поведение не останется незамеченным даже для ее сторонников. После такого, как Соболь довела Симоньян до госпитализации, никто в здравом уме не будет ее поддерживать. Напомним, полным провалом обернулась встреча горе-юриста с избирателями. Мало того, что их пришло ничтожное количество, так Соболь еще и умудрилась пуститься в бега, не пожелав отвечать на неудобные вопросы.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов, комментируя Федеральному агентству новостей инцидент с Симоньян, согласился с мнением, что Любовь Соболь и Алексей Навальный — это не просто политические трупы, а люди, в которых не осталось ничего человеческого.

«Это показывает, что членство в сектах типа Навального — не про политику. Это расстройство психики и глубокая личностная трагедия. Туда идут истерички, люди с девиантным поведением. Они вот таким образом себя реализовывают. Раньше можно было по-другому сходить с ума, а теперь самый лучший способ — погрузиться в компанию Навального, Льва Пономарева и прочих. Соболь и другие — это люди, с которыми бесполезно спорить. Они одержимы психическими расстройствами. Поэтому попытка какого-то логического диалога с ними ни к чему не приведет», — пояснил Виталий Милонов.

Кроме того, депутат оценил готовность Соболь на все ради самопиара, пусть даже и черного.

«Соболь прекрасно понимает, что ее микро-рейтинги в микро-аудитории микро-твиттера никакого отношения к реалиям не имеют. Виртуальная поддержка ботов в Интернете, к сожалению, никак не материализуется в голоса избирателей на выборах. Она прекрасно понимает, что идет курсом на проигрыш. И теперь ей необходимо этот проигрыш обставить максимальным количеством провокаций и скандалов», — добавил Виталий Милонов.

Депутат отметил, что выступает против того, чтобы допускать подобных антироссийских активистов до цивилизованных выборов. У них результат уже написан в методичке, иронизирует Милонов. По его мнению, активисты, подобные Соболь и Навальному, мечтают реализовать в России киевский сценарий. Поэтому любые выборы для них попытка не участвовать и победить, а путь для провокаций.

Также Милонов обратил внимание на то, что в здании редакции «Эхо Москвы» что-то явно не так с охраной. Ведь, все мы прекрасно помним, как на радиоведущую «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр прямо в здании редакции напал с ножом гражданин Израиля Борис Гриц. Она чудом осталась жива. И теперь нечто подобное повторилось.