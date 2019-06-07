Милонов назвал напавшую на Симоньян Соболь истеричкой с девиантным поведением
Юрист так называемого ФБК Любовь Соболь, видимо, не отошла от празднования Дня рождения блогера Алексея Навального и своими выходками довела беременного главного редактора РТ Маргариту Симоньян до госпитализации.
Ранее Маргарита Симоньян рассказала, что пришла на эфир радиостанции «Эхо Москвы». Однако у входа ее встретила Любовь Соболь. Та стала зачем-то задавать Симоньян вопросы про мэра Москвы Сергея Собянина.
«Пришла на эфир «Эха», и у входа меня встретила Любовь Соболь с включенной камерой и вопросами почему-то про Собянина. Эховцы говорят, полчаса меня у входа караулила», — написала Симоньян в Twitter.
Соболь преследовала Симоньян по коридорам радиостанции, пока сотрудники «Эхо Москвы» не помогли ей скрыться в кабинете главного редактора радиостанции Алексея Венедиктова.
Главный редактор RT отметила, что «харрасить беременных женщин по коридорам радиостанции — не лучший метод ведения предвыборной кампании».
Несмотря на плохое самочувствие, Симоньян проявила себя достойно. Не стала отвечать грубостью. А ведь мы помним, как Любовь Соболь обозвала пытавшегося снять ее на видео прохожего «мразью» и набросилась на него с кулаками.
Очевидно, что такое поведение не останется незамеченным даже для ее сторонников. После такого, как Соболь довела Симоньян до госпитализации, никто в здравом уме не будет ее поддерживать. Напомним, полным провалом обернулась встреча горе-юриста с избирателями. Мало того, что их пришло ничтожное количество, так Соболь еще и умудрилась пуститься в бега, не пожелав отвечать на неудобные вопросы.
Депутат Государственной думы Виталий Милонов, комментируя Федеральному агентству новостей инцидент с Симоньян, согласился с мнением, что Любовь Соболь и Алексей Навальный — это не просто политические трупы, а люди, в которых не осталось ничего человеческого.
«Это показывает, что членство в сектах типа Навального — не про политику. Это расстройство психики и глубокая личностная трагедия. Туда идут истерички, люди с девиантным поведением. Они вот таким образом себя реализовывают. Раньше можно было по-другому сходить с ума, а теперь самый лучший способ — погрузиться в компанию Навального, Льва Пономарева и прочих. Соболь и другие — это люди, с которыми бесполезно спорить. Они одержимы психическими расстройствами. Поэтому попытка какого-то логического диалога с ними ни к чему не приведет», — пояснил Виталий Милонов.
Кроме того, депутат оценил готовность Соболь на все ради самопиара, пусть даже и черного.
«Соболь прекрасно понимает, что ее микро-рейтинги в микро-аудитории микро-твиттера никакого отношения к реалиям не имеют. Виртуальная поддержка ботов в Интернете, к сожалению, никак не материализуется в голоса избирателей на выборах. Она прекрасно понимает, что идет курсом на проигрыш. И теперь ей необходимо этот проигрыш обставить максимальным количеством провокаций и скандалов», — добавил Виталий Милонов.
Депутат отметил, что выступает против того, чтобы допускать подобных антироссийских активистов до цивилизованных выборов. У них результат уже написан в методичке, иронизирует Милонов. По его мнению, активисты, подобные Соболь и Навальному, мечтают реализовать в России киевский сценарий. Поэтому любые выборы для них попытка не участвовать и победить, а путь для провокаций.
Также Милонов обратил внимание на то, что в здании редакции «Эхо Москвы» что-то явно не так с охраной. Ведь, все мы прекрасно помним, как на радиоведущую «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр прямо в здании редакции напал с ножом гражданин Израиля Борис Гриц. Она чудом осталась жива. И теперь нечто подобное повторилось.
«По какой-то причине редакция «Эхо Москвы» не хочет ставить к себе пост вневедомственной охраны, как это делают многие другие редакции, даже менее конфликтные и политизированные. Они явно экономят на этом вопросе. Это, видимо, лучше, чем каждый год разбирать какие-то преступные действия тех или иных неадекватных личностей. То сумасшедший гражданин Израиля набросился на Фельгенгауэр, то сумасшедшая Соболь кидается на людей. Если мы дадим каждому сумасшедшему из ФБК кидаться на прохожих, то ничего хорошего не получится», — заключил Виталий Милонов.