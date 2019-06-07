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Задолжавшую 100 рублей школьницу жестоко избили подростки в Красноярске

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Задолжавшую 100 рублей школьницу жестоко избили подростки в Красноярске

Красноярск, 7 июня. Следственные органы проверяют инцидент с избиением восьмиклассницы группой подростков в Красноярске, сообщили в региональном управлении ведомства.

По предварительным данным, возраст участников конфликта — 15-18 лет. У школьницы потребовали 100 рублей, которые она якобы задолжала.

Местные СМИ написали об избиении девочки тремя подростками, вымогавшими у нее деньги. Пострадавшая — ученица красноярской гимназии, пишет «Свободная пресса». Видео инцидента попало в Сеть.

Руководство образовательного учреждения пока не прокомментировало происшествие, сославшись на занятость из-за проведения экзаменов, отмечает ТАСС.

Ранее в алтайском городе Бийске несколько школьниц заставили сверстницу пить из грязной лужи. По некоторым данным, конфликт между подростками произошел из-за мальчика.

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Автор: Ирина Селезнева
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