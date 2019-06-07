Симоньян рассказала о своем самочувствии после нападения скандалистки Соболь

Москва, 7 июня. Главный редактор телеканала Russia Today (RT) Маргарита Симоньян лежит под капельницей после нападения правой руки Алексея Навального скандалистки Любови Соболь. Пострадавшая женщина находится под угрозой прерывания беременности.

«Лежу, опять капельницу поставили. Угроза прерывания беременности. Бог даст, обойдется. Пытаюсь не открывать телефон, чтобы не натыкаться на этих», — рассказала Симоньян РИА Новости.

Напомним, нападение на главного редактора RT произошло вечером 6 июня в редакции радиостанции «Эхо Москвы». Соболь встретила Симоньян у входа с включенной камерой и почему-то начала задавать вопросы про мэра Москвы Сергея Собянина. Как рассказали сотрудники радиостанции, помощница Навального гналась за беременной Симоньян по коридорам редакции пока ту «добрые эховцы не упрятали в венедиктовский кабинет».

После нападения неадекватной Соболь Маргарита Симоньян, находящаяся на 18-й недели беременности, почувствовала себя плохо. Главного редактора RT госпитализировали в одну из московских больниц. Пользователи Сети назвали поступок юриста «ФБК» «скотской подлостью».

Юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Соболь является независимым кандидатом в Московскую городскую думу от 43-го округа. Однако из-за неадекватного поведения помощницы Навального предвыборная кампания постоянно обрастает скандалами.

«Харрасить беременных женщин по коридорам радиостанции — не лучший метод ведения предвыборной кампании. И для кармы нехорошо», — отметила Маргарита Симоньян.

Ранее Любовь Соболь также напала на корреспондента Федерального агентства новостей на встрече с избирателями. Представитель СМИ попытался узнать, планирует ли «кандидат» «публиковать данные о своих доходах и имуществе». Корреспондента силой оттолкнули от Соболь, сославшись на автограф-сессию для волонтеров.