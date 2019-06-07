Лавров заявил, что Россия готовит принципиальное заявление к заседанию СБ ООН по Косово

Санкт-Петербург, 7 июня. Россия готовит принципиальное заявление к заседанию Совета безопасности ООН по миссии всемирной организации в Косово, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров​​​.

По словам главы внешнеполитического ведомства России, состоится заседание, на котором российская сторона сделает «принципиальное заявление».

Как пишет РИА Новости, на полях Петербургского международного экономического форума Лавров встретился с сербским коллегой Ивицой Дачичем.

Ранее Лавров раскритиковал поведение косовской стороны в отношении россиянина из миссии ООН. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров назвал поведение Приштины в отношении российского сотрудника миссии ООН в Косово неприемлемым. По словам министра, такие действия косовской стороны не могут быть оправданы.

Министр подчеркнул, что руководить властями непризнанного Косово пытались и Евросоюз, и США, но они «явно отбились от рук» и никого не слушали. В результате такого покровительства у косовского руководства «сложилось ощущение безнаказанности и вседозволенности», заключил Лавров.

Пострадавшего в непризнанном Косово сотрудника миссии Организации Объединенных Наций Михаила Краснощекова перевезли в Белград, сообщила Газета.ru. Россиянина задержали косовские силовики. Краснощеков получил травмы и был доставлен в больницу, позже его отпустили.

В мае министр иностранных дел непризнанного Косово Беджет Пацоли запретил премьер-министру Сербии Ане Брнабич въезд в сербский край. Пацоли заявил, что причиной запрета на въезд Брнабич в Косово стали заявления премьера Сербии о том, что она обеспокоена недостаточной реакцией ЕС на провокацию косовских властей. В ответ на заявление Пацоли премьер Сербии заявила, что «она сможет приехать в Косово, когда захочет».

Сербский край Косово заявил о своей независимости от Сербии в 2008 году. В настоящее время Косово признали 99 стран, а также Международный суд ООН. Против независимости Косово выступают 60 стран, в том числе Россия, Греция, Израиль, Индия, Испания и Китай.