Лавров заявил, что Россия готовит принципиальное заявление к заседанию СБ ООН по Косово
Санкт-Петербург, 7 июня. Россия готовит принципиальное заявление к заседанию Совета безопасности ООН по миссии всемирной организации в Косово, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По словам главы внешнеполитического ведомства России, состоится заседание, на котором российская сторона сделает «принципиальное заявление».
Как пишет РИА Новости, на полях Петербургского международного экономического форума Лавров встретился с сербским коллегой Ивицой Дачичем.
Ранее Лавров раскритиковал поведение косовской стороны в отношении россиянина из миссии ООН. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров назвал поведение Приштины в отношении российского сотрудника миссии ООН в Косово неприемлемым. По словам министра, такие действия косовской стороны не могут быть оправданы.
Министр подчеркнул, что руководить властями непризнанного Косово пытались и Евросоюз, и США, но они «явно отбились от рук» и никого не слушали. В результате такого покровительства у косовского руководства «сложилось ощущение безнаказанности и вседозволенности», заключил Лавров.
Пострадавшего в непризнанном Косово сотрудника миссии Организации Объединенных Наций Михаила Краснощекова перевезли в Белград, сообщила Газета.ru. Россиянина задержали косовские силовики. Краснощеков получил травмы и был доставлен в больницу, позже его отпустили.
В мае министр иностранных дел непризнанного Косово Беджет Пацоли запретил премьер-министру Сербии Ане Брнабич въезд в сербский край. Пацоли заявил, что причиной запрета на въезд Брнабич в Косово стали заявления премьера Сербии о том, что она обеспокоена недостаточной реакцией ЕС на провокацию косовских властей. В ответ на заявление Пацоли премьер Сербии заявила, что «она сможет приехать в Косово, когда захочет».
Сербский край Косово заявил о своей независимости от Сербии в 2008 году. В настоящее время Косово признали 99 стран, а также Международный суд ООН. Против независимости Косово выступают 60 стран, в том числе Россия, Греция, Израиль, Индия, Испания и Китай.