Малышева рассказала об опасности регулярного потребления шашлыка и газировки

Известный врач и телеведущая Первого канала Елена Малышева рассказала, что самой опасной болезнью нынешнего столетия является вовсе не рак, что похудеть вполне реально и что часто есть шашлык очень вредно для жизни, а также назвала самую вредную из всех существующих привычек человечества.

Многолетняя «хозяйка» программ «Здоровье» и «Жить здорово!» в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей рассказала о том, что многое в нашей жизни зависит от семьи и это самым непосредственным образом влияет на то, что и в каком количестве мы едим и пьем и есть ли у нас различные вредные привычки.

— Елена Васильевна, какая, по вашему мнению, болезнь является самой опасной в XXI веке?

— На данный момент? Альцгеймер, конечно. Все остальное мы лечим. А вот болезнь Альцгеймера — пока нет… Никак…

— Еще в наше время остро стоит проблема ожирения. Найдется ли когда-нибудь действенное средство для похудения?

— Надо меньше есть!

— И все? Только это?

— Вот вы, смотрю, в шикарной форме.

— Это у меня конституция тела такая. Я, кстати, ем что угодно и ни в чем себе не отказываю!

— Вы знаете, были такие исследования. Люди стройные говорили: «Мы едим все-все-все!» Это неправда! Люди могут есть часто, но малыми порциями. Они никогда не перебирают калорийность. Нет таких особенностей в организме, при которых вы едите столько же, сколько едят люди с ожирением, и не поправляетесь. Просто нет!

— Я ем, конечно, меньше, чем, скажем, человек весом 100, 130 или 150 килограммов. Но вот у меня вообще никаких ограничений нет. Честно.

— У вас нет эмоциональных ограничений. Но если взять и проанализировать ваши порции и состав еды, то окажется, что на 100 процентов вы все делаете правильно. Вероятнее всего, вас этому научили в вашей семье. Существует же культура — не наедаться до одури, а правильно питаться. Но так не бывает, что человек ест ведрами, а все равно остается худым.

— Продолжая пищевую тему — шашлык очень вреден?

— Все, что жарится или печется и дымится, — это полиароматические углеводороды, вещества, вызывающие рак. Из этого, конечно, не следует, что если ты раз в год съел шашлык, то у тебя будет рак. Но есть интересные данные. В Китае очень популярно готовить в дыму. Мясо там везде жарят, вок еще вот этот. И у поваров, которые все это дело готовят, в пять раз выше частота заболеваний раком, чем у остальных жителей страны. В пять раз! Это говорит только об одном — вещества, которые образуются при нагревании масла и как бы становятся дымом, являются канцерогенами.

— Газировку мы сможем когда-нибудь победить, чтобы наши дети не пили ее?

— А что ее побеждать-то? Вот у меня два внука, и у них в семье никто не пьет газировку. И они сами, соответственно, не пьют. Если родители глушат газировку, колу, а детям не дают или дают, но потом отнимают, то они победить никогда не смогут. В нашей семье и борьбы-то нет. Потому что нет этих вредных напитков. Так что тут, скорее, надо говорить о победе над собой.

— От культуры семьи все зависит?

— И не только это! Тут важно и то, ругаешься ли ты матом, и то, как ты питаешься, и то, как ты одет, и то, как ты вообще живешь. Все идет от семьи.

— Курение мы когда-нибудь сможем хотя бы довести до очень низкого уровня?

— У нас каждый год число курящих все ниже и ниже.

— Если посмотреть на массы курящих на улице, то сложно согласиться. Чуть ли не каждый второй с сигаретой! Особенно пугает количество женщин…

— Да нет, ну, что вы, сегодня мало кто курит. Раньше курили везде, в ресторанах, на стадионах... Статистически показатели курящих падают, падают и падают.

— Какая, кстати, по-вашему, самая вредная привычка человечества?

— Курение. Тут и думать даже нечего.

— Хочу затронуть такую тему. Мои знакомые должны были сделать одну из прививок своему маленькому ребенку. Но не смогли найти необходимый препарат. Его на тот момент просто не было в России. Как быть в такой ситуации людям, которые не могут достать в стране нужные препараты? Везти из-за границы?

— Какое название?

— Инфанрикс.

— Так это же АКДС. Есть прекрасная российская вакцина. Надо было ставить ее. Знаете, у нас все вакцинации для детей бесплатны. Но кто-то почему-то не хочет ставить положенную прививку, ту же вакцину АКДС, которую оплачивает государство, а хочет купить импортную… Государство не видит смысла покупать дорогие импортные вакцины, если у нас производятся свои — хорошие, качественные. Мои дети все были привиты отечественными вакцинами. Но это, получается, выбор ваших знакомых.

— А вообще, в России хватает лекарств? То и дело слышишь заявления о якобы имеющем место дефиците того или иного препарата.

— В целом все жизненно важные лекарства присутствуют. Тут нет повода для беспокойства.

Телеведущая Первого канала также рассказала о том, что определенная часть людей пытается хайповать и пиариться на ее имени.

Полный текст интервью с Еленой Малышевой читайте на сайте РИА ФАН в ближайшее время.