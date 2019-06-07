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Мощный взрыв прогремел в шведском Линчепинге, есть пострадавшие

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Мощный взрыв прогремел в шведском Линчепинге, есть пострадавшие

Стокгольм, 7 июня. Мощный взрыв прогремел в центре города Линчепинг, есть пострадавшие, сообщают шведские СМИ.

Взрыв произошел около 10.00 в центральном части города, рядом с многоквартирным домом. На месте находятся оперативные службы.

По предварительной информации, легкие травмы получили несколько человек, пишет Expressen. Представитель полиции Осы Виллсунд отметил, что территория оцеплена.

Взрывная волна выбила окна в соседних дома, повреждены балконы. Правоохранительные органы выясняют причины взрыва.

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Автор: Ирина Селезнева
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