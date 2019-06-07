Полиция в Москве задержала с наркотиками спецкора Meduza Ивана Голунова

Москва, 7 июня. Сотрудники полиции задержали специального корреспондента интернет-издания Meduza Ивана Голунова в Москве.

Спецкора издания, который направлялся на встречу с источником, задержали около 14.30 6 июня рядом с метро «Цветной бульвар». Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в его рюкзаке сверток с запрещенными веществами (около 4 грамм метилэфедрона). ГУ МВД по Москве подтвердило задержание Голунова. Позже еще один сверток был найден при обыске квартиры журналиста.

Адвокат специального корреспондента Дмитрий Джулай проинформировал, что 7 июня задержанному будет избираться мера пресечения. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил источник.

«Следствие будет ходатайствовать о заключении его [Голунова] под стражу. Его задержали на улице, надели наручники. В момент задержания была потасовка. В момент помещения в машину тоже была потасовка», — рассказал Джулай.

Он также отметил, что защита заявила о необходимости провести анализ материала рюкзака и срезов ногтевых пластин на предмет наличия запрещенных препаратов.

Голунову предъявили обвинения по статье 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Журналист Meduza все обвинения опровергает. По его мнению, случившееся является провокацией.

В настоящее время следствие проводит проверку и выясняет все обстоятельства случившегося, возбуждено уголовное дело.

Напомним, полиция продолжает проверку в отношении петербургского депутата Максима Резника, который попал в громкий наркоскандал, разгоревшийся после мирного Первомайского шествия. Парламентария подозревают в употреблении запрещенных препаратов. В Сети появились многочисленные видео, на которых Резник, вероятно, раскуривает косяк с наркотическими веществами.