Зеленский заявил, что ВСУ будут жестко отвечать на обстрелы в Донбассе

Киев, 7 июня. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев выступает за прекращение огня в Донбассе. При этом глава страны подчеркнул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут жестко отвечать на обстрелы, сообщает пресс-служба Зеленского.

«Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут отвечать жестко и в соответствии с ситуацией», — отметил украинский лидер.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Киев придерживается твердой и неизменной дипломатической позиции в отношении Донбасса по прекращению огня и возвращению удерживаемых лиц, пишет ТАСС. Заявление президента Украины связано с сообщением штаба ВСУ о гибели двух украинских военных во время боев с защитниками Донецкой народной республики в ночь на 7 июня. Также восемь человек из состава войск, выступающих против ополченцев ДНР, получили ранения различной степени тяжести. При этом в Донецкой народной республике сообщили, что украинские подразделения минувшей ночью обстреляли 122-миллиметровыми снарядами окрестности Горловки.

Напомним, 4 июня украинские военные обстреляли мечеть в Донецке, в которой находились мусульмане, празднующие Ураза-байрам. Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело в связи с атакой на объект, не являющийся военной целью.

Кроме того, боец армии Донецкой народной республики погиб при очередном обстреле со стороны украинской армии 5 июня. Также один из защитников ДНР получил ранения во время атаки ВСУ.