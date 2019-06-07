Переходный военный совет Судана держит под контролем ситуацию с массовыми провокациями

В Судане уже несколько месяцев продолжаются мирные акции протеста, по итогам которых от власти был отстранен бывший президент Омар аль-Башир, но периодически ситуация накаляется из-за действий неизвестных провокаторов. Именно поиск провокаторов и расследование совершенных преступлений на данный момент обозначено руководством Переходного военного совета, осуществляющего управление страной, одной из главных задач, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Фактов, подтверждающих деятельность провокаторов, достаточно. Местные жители распространяют многочисленные фото и видео в Сети, где демонстрируется, как слаженно работают провокаторы, нападая на беззащитных людей и атакуя армию.

Во время атак они используют различные самодельные орудия в виде сваренных железных пластин с заостренными наконечниками, доски с вбитыми гвоздями и даже оружие. В результате действий провокаторов пострадали уже тысячи невинных людей. Кроме того, на улицах столицы Судана Хартума были возведены баррикады из подручных средств, которые перекрывают почти все дороги, парализуя город. Кроме того, неизвестные люди специально переодеваются в форму членов органов правопорядка, чтобы под их видом совершить преступления и настроить суданский народ против армии.

Переходный военный совет вынужден вмешаться в ситуацию, чтобы защитить мирных жителей и не допустить эскалации конфликта. Для этого в зоны скопления провокаторов были направлены солдаты для разгона. Столкновения между силовиками и провокаторами, к сожалению, привели к человеческим жертвам. На данный момент официально объявлено о 48 погибших в ходе столкновений.

На данный момент военные обеспечили безопасность в большей части города и продолжат патрулировать в связи с тем, что, после того как военные уезжают, на этих местах вновь начинаются беспорядки.

На сегодняшний день доподлинно неизвестно, кто стоит за всеми этими провокациями. Одни обвиняют в этом оппозицию, другие — иностранные спецслужбы. Впрочем, местные жители уверены в одном — кто-то намеренно пытается дестабилизировать ситуацию в стране, чтобы места в правительстве заняли «правильные люди».

Сами суданцы выступают против любого насилия и провокаторов, понимая, что подобные действия со стороны подстрекателей только усугубляют и так сложную ситуацию в стране. А любой вооруженный конфликт всегда заканчивается незаконным захватом правительства и установлением диктаторского режима. Именно этому сегодня и пытается помешать Переходный военный совет, за счет которого в Судане до сих пор не началась война, а ведется мирный диалог с народом для формирования временного переходного правительства.

Местные эксперты утверждают, что Переходному военному совету пришлось столкнуться со многими вызовами на этом пути, однако он принимает взвешенные решения, чтобы сохранить Судан в целости.