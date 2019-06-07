Эксперт объяснил, как Шойгу ошеломил американцев модернизированным Ту-22М3М

The National Interest назвал «неприятным сюрпризом» для Военно-морских сил США российский бомбардировщик Ту-22М3М. Военный эксперт Олег Пономаренко объяснил, чем ведомство Сергея Шойгу ошеломило американцев.

По данным NI, новый дальний бомбардировщик Ту-22М3М пополнился тремя современными противокорабельными крылатыми ракетами Х-32, которые так же эффективно поражают цели на берегу. И если до модернизации Ту-22М3М летал на расстояния до семи тысяч километров, то теперь существенно увеличил боевой радиус, а обновленная на 80% авионика заметно улучшила навигацию ракетоносца.

Военный эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко в беседе с Федеральным агентством новостей заметил, что информация американских журналистов соответствует действительности.

«По сути, ничего удивительного в процессе модернизации Ту-22М3М не произошло. Аналогичные изменения происходят и с американской техникой. Но тут важно, что Ту-22М3М — это крупный, достаточно тяжелый планер с большой полезной нагрузкой и большой дальностью действия. Сменив его радиоэлектронную начинку, мы получили машину, которая обнаруживает и поражает различные цели гораздо быстрее и качественнее, чем раньше, и может нести на себе большее количество ракет. Да и сами управляемые ракеты сделали качественный скачок. Поэтому американцам придется реагировать на новый Ту-22М3М, поступивший на вооружение Минобороны РФ, по-новому», — заметил Пономаренко.

По словам военного эксперта, даже небольшое количество таких Ту-22М3М на вооружении у армии изменит расстановку сил в театре военных действий.